LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandı
LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandı. Sonuçlar "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 8 Ağustos'ta açıklanan birinci nakil sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı.
İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Böylece 22 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.