Karayollarında yeni dönem: Trafik levhaları değişiyor!

Türkiye'de yol altyapısı son yıllarda gelişse de, hız sınırları ve radar uygulamaları sürücüler arasında tartışma yaratmaya devam ediyor. Bölünmüş yollarda 110 km/s hız sınırının toleransla 121 km/s'ye çıkmasına rağmen, bazı noktalarda meskün mahale girildiği için hızın aniden 70 km/s'ye düşmesi, sürücüler için cezaya dönüşüyor. Bu durum özellikle "radar tuzağı" şikayetlerini artırıyor.

E-5'te 80 km/s Sınırı Tepki Çekiyor

İstanbul'da yoğun kullanılan E-5 karayolunda 3 şeritli yolda hız sınırı 80 km/s olarak uygulanıyor. Sürücüler, özellikle trafiğin olmadığı saatlerde bu hızın düşük kaldığını ve sık aralıklarla yerleştirilen kameralar nedeniyle cezaların arttığını belirtiyor.

Mevcut Hız Sınırları

Türkiye'de hız sınırları; yerleşim yeri içi, dışı ve otoyollar olmak üzere farklı kategorilere ayrılmış durumda.

. Otoyollarda otomobiller için sınır 140 km/s, yüzde 10 toleransla 154 km/s'ye kadar cezasız.

. Minibüs, otobüs, kamyonet, panelvan, kamyon, çekici, motosiklet ve traktörler içinse daha düşük sınırlar geçerli.

Sürücülere, hız sınırlarından emin olmadıkları durumlarda navigasyon uygulamalarından güncel bilgiler kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

Düzenleme Geliyor

Artan şikayetler üzerine hükümet, hız sınırlarını gözden geçirme kararı aldı. Yolun yapısı, trafik yoğunluğu ve yaya hareketliliği dikkate alınarak;

. Hiç kullanılmayan bölgelerde konulan yaya geçitleri,

. Gereksiz hız düşüşleri,

yeniden değerlendirilecek.





Takvim Belli Oldu

Çalışmalar, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları öncülüğünde; Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ile belediyelerin katılımıyla yürütülecek.

Birinci öncelikli yollar için son tarih 1 Eylül,

Diğer yollar için 31 Aralık 2025.

Araç Türü Yerleşim Yeri İçi (km/s) Yerleşim Yeri Dışı (İki Yönlü Karayolu) Bölünmüş Yol Otoyol %10 Toleranslı Azami (km/s) Otomobil 50 90 110 120 / 140* 99 / 121 / 132 / 154 Minibüs 50 80 90 100 88 / 99 / 110 Otobüs 50 80 90 100 88 / 99 / 110 Kamyon / Çekici 50 80 85 90 88 / 94 / 99 Kamyonet / Panelvan 50 85 100 110 93 / 110 / 121 Motosiklet (M1) 50 80 90 100 88 / 99 / 110 Traktör 20 30 40 Otoyola çıkamaz - İş Makinesi 20 30 40 Otoyola çıkamaz -

*Not: Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen otoyollarda otomobiller için hız sınırı 140 km/s, %10 toleransla 154 km/s'ye kadar ceza uygulanmıyor.