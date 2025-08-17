Karayollarında yeni dönem: Trafik levhaları değişiyor!
Karayollarında yeni dönem: Trafik levhaları değişiyor!
Bakanlık harekete geçti! Fahiş site aidatlarına sıkı denetim geliyor
Bakanlık harekete geçti! Fahiş site aidatlarına sıkı denetim geliyor
Togg'un sedan modelinin menzili güncellendi!
Togg'un sedan modelinin menzili güncellendi!
Bakan Yumaklı'dan 'Türkiye'de yapay et üretilecek' iddialarına açıklama
Bakan Yumaklı'dan 'Türkiye'de yapay et üretilecek' iddialarına açıklama
Kentsel Dönüşümde İstanbul'da Zirve O İlçenin!
Kentsel Dönüşümde İstanbul'da Zirve O İlçenin!
Turizmin Kalbi Antalya'da Tarihi Rekor: 230 Bin Yolcu
Turizmin Kalbi Antalya'da Tarihi Rekor: 230 Bin Yolcu
Disipline sevkedilen Mücahit Birinci, Ak Parti'den istifa etti
Disipline sevkedilen Mücahit Birinci, Ak Parti'den istifa etti
Bakanlık Harekete Geçti: Okul Çantası ve Kırtasiyeye Sıkı Takip
Bakanlık Harekete Geçti: Okul Çantası ve Kırtasiyeye Sıkı Takip
Hırsız öyle bir ısırdı ki; literatüre girmeye aday!
Hırsız öyle bir ısırdı ki; literatüre girmeye aday!
Gelibolu'da orman yangını: Şehitlikler ziyarete kapatıldı
Gelibolu'da orman yangını: Şehitlikler ziyarete kapatıldı
Türkiye'de 5 Bin 231 Yangın: Çıkış Noktası Çoğunlukla Orman Dışı
Türkiye'de 5 Bin 231 Yangın: Çıkış Noktası Çoğunlukla Orman Dışı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Yarın 81 ilde iş bırakacağız
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Yarın 81 ilde iş bırakacağız
Vergi-ceza ihbarnameleri insan müdahalesi olmadan hazırlanıyor
Vergi-ceza ihbarnameleri insan müdahalesi olmadan hazırlanıyor
Beyaz eşya vaadiyle iki tetikçi tutup eşini ve dükkanını kurşunlattı
Beyaz eşya vaadiyle iki tetikçi tutup eşini ve dükkanını kurşunlattı
'İlk Öğretmenim Ailem' uygulaması 1 milyon aileye ulaştı!
'İlk Öğretmenim Ailem' uygulaması 1 milyon aileye ulaştı!
Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel de bana iftira attı
Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel de bana iftira attı
Memurun zammını Merkez Bankası mı belirledi?
Memurun zammını Merkez Bankası mı belirledi?
Sağlık riski taşıyan çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor
Sağlık riski taşıyan çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor
Bakanlık ilaç tedariki için 5 yeni model üzerinde çalışıyor
Bakanlık ilaç tedariki için 5 yeni model üzerinde çalışıyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de su tükeniyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de su tükeniyor
Samsun ve Zonguldak'ta orman sınırları değişti!
Samsun ve Zonguldak'ta orman sınırları değişti!
Büyük Marmara depremi'nin titreşimleri ilk kez duyuldu!
Büyük Marmara depremi'nin titreşimleri ilk kez duyuldu!
Kocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altında
Kocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altında
Erdoğan: Barış için katkı sağlamaya hazırız
Erdoğan: Barış için katkı sağlamaya hazırız
İstanbul'da fırtına gemi batırdı
İstanbul'da fırtına gemi batırdı
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Çocuğunuza giydirmeyin: Bakanlık resmen yasakladı
Çocuğunuza giydirmeyin: Bakanlık resmen yasakladı
7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Karayollarında yeni dönem: Trafik levhaları değişiyor!

Türkiye genelinde hız sınırları ve radar uygulamalarıyla ilgili şikayetler artınca İçişleri ve Ulaştırma Bakanlığı koordinasyonunda yeni bir düzenleme başlatıldı. Bazı noktalarda düşürülen hız limitleri gözden geçirilecek, ıssız bölgelerdeki yaya geçitleri nedeniyle uygulanan hız düşüşleri yeniden değerlendirilecek.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 17 Ağustos 2025 23:05, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2025 23:14
Yazdır
Karayollarında yeni dönem: Trafik levhaları değişiyor!

Türkiye'de yol altyapısı son yıllarda gelişse de, hız sınırları ve radar uygulamaları sürücüler arasında tartışma yaratmaya devam ediyor. Bölünmüş yollarda 110 km/s hız sınırının toleransla 121 km/s'ye çıkmasına rağmen, bazı noktalarda meskün mahale girildiği için hızın aniden 70 km/s'ye düşmesi, sürücüler için cezaya dönüşüyor. Bu durum özellikle "radar tuzağı" şikayetlerini artırıyor.

E-5'te 80 km/s Sınırı Tepki Çekiyor

İstanbul'da yoğun kullanılan E-5 karayolunda 3 şeritli yolda hız sınırı 80 km/s olarak uygulanıyor. Sürücüler, özellikle trafiğin olmadığı saatlerde bu hızın düşük kaldığını ve sık aralıklarla yerleştirilen kameralar nedeniyle cezaların arttığını belirtiyor.

Mevcut Hız Sınırları

Türkiye'de hız sınırları; yerleşim yeri içi, dışı ve otoyollar olmak üzere farklı kategorilere ayrılmış durumda.

  • . Otoyollarda otomobiller için sınır 140 km/s, yüzde 10 toleransla 154 km/s'ye kadar cezasız.
  • . Minibüs, otobüs, kamyonet, panelvan, kamyon, çekici, motosiklet ve traktörler içinse daha düşük sınırlar geçerli.

Sürücülere, hız sınırlarından emin olmadıkları durumlarda navigasyon uygulamalarından güncel bilgiler kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

Düzenleme Geliyor

Artan şikayetler üzerine hükümet, hız sınırlarını gözden geçirme kararı aldı. Yolun yapısı, trafik yoğunluğu ve yaya hareketliliği dikkate alınarak;

  • . Hiç kullanılmayan bölgelerde konulan yaya geçitleri,
  • . Gereksiz hız düşüşleri,

yeniden değerlendirilecek.


Takvim Belli Oldu

Çalışmalar, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları öncülüğünde; Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ile belediyelerin katılımıyla yürütülecek.

  • Birinci öncelikli yollar için son tarih 1 Eylül,
  • Diğer yollar için 31 Aralık 2025.
Araç Türü Yerleşim Yeri İçi (km/s) Yerleşim Yeri Dışı (İki Yönlü Karayolu) Bölünmüş Yol Otoyol %10 Toleranslı Azami (km/s)
Otomobil 50 90 110 120 / 140* 99 / 121 / 132 / 154
Minibüs 50 80 90 100 88 / 99 / 110
Otobüs 50 80 90 100 88 / 99 / 110
Kamyon / Çekici 50 80 85 90 88 / 94 / 99
Kamyonet / Panelvan 50 85 100 110 93 / 110 / 121
Motosiklet (M1) 50 80 90 100 88 / 99 / 110
Traktör 20 30 40 Otoyola çıkamaz -
İş Makinesi 20 30 40 Otoyola çıkamaz -

*Not: Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen otoyollarda otomobiller için hız sınırı 140 km/s, %10 toleransla 154 km/s'ye kadar ceza uygulanmıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber