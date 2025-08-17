Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel de bana iftira attı
Aidatlar kiralarla yarışıyor! Bakanlık sıkı denetim başlatıyor
Memurun zammını Merkez Bankası mı belirledi?
Hız sınırları ne olacak?
Sağlık riski taşıyan çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor
Bakanlık ilaç tedariki için 5 yeni model üzerinde çalışıyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de su tükeniyor
Samsun ve Zonguldak'ta orman sınırları değişti!
Büyük Marmara depremi'nin titreşimleri ilk kez duyuldu!
26 yıl geçti! Marmara Depremi şehitleri anıldı
Kocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altında
Erdoğan: Barış için katkı sağlamaya hazırız
İstanbul'da fırtına gemi batırdı
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Çocuğunuza giydirmeyin: Bakanlık resmen yasakladı
7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
Resmi İstatistik Programı güncellendi
Bakan Tekin: Norm açığı olan illere 2. il dışı tayin yapılacak
İzmir'de toplu ulaşıma zam
Başkasının bilgileriyle paylaşım yapan kişinin cezası onandı
Türkiye'de Yaşlı Nüfus Artıyor: Gençler Azalıyor
Veliler Okul Alışverişine Zamlı Fiyatlarla Başladı
Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi ve Belediye Destekleri
Abdulkadir Uraloğlu: Yozgat Havalimanı'nı seneye açacağız
Balıkesir'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Karayollarında hız sınırları yeniden belirlenecek
29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı
AVM'nin otoparkında yangın: 8 araç zarar gördü
Adana'da sosyal medya dolandırıcılığı: 8 kişi tutuklandı!

Sosyal medyada 'Haftalık 90 bin TL kazanmak ister misin?' ilanıyla başlayan dolandırıcılık zinciri, polisin titiz takibiyle ortaya çıkarıldı. 24 yaşındaki çete liderinin 25 dosyadan aranıyor olması ise herkesi şaşkına çevirdi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve silah ele geçirildi.

17 Ağustos 2025
Adana'da sosyal medyadan yüksek kazanç vaadiyle reklam yapıp vatandaşları ağına düşürüp nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 8 şüpheli tutuklandı. Çetenin lideri olan 24 yaşındaki şahsın ise yaşından fazla dosyadan aranması olması dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ta yaşayan işsiz 28 yaşındaki E.A., sosyal medya üzerinden 'Haftalık 90 bin TL kazanmak ister misin?' yazılı reklama kanıp iletişim kurduğu kişiler tarafından kazanç vaadiyle Adana'ya davet edildi.

Taksiyle Kahramanmaraş'tan getirdiler

Aracının olmamasını söylemesi üzerine şahıslar taksiyle E.A.'yı Kahramanmaraş'taki evinden alıp önce Adana'da bir ofise ardından da merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir eve götürdü.

Telefon hattı çıkardı, banka hesabı açtırdı

Burada yapılan görüşmeler sonrası ikna edilen E.A., evde yaşamaya başladı ve şüpheliler E.A.'dan yeni telefon hattı çıkarmasını, banka hesabı açıp hesabın kontrolünü kendilerine vermesini istedi. İlk başta şahısların isteklerini kabul eden E.A., bir süre sonra eve gelip giden kişilerden şüphelenip evden ayrılmak istedi. Şüpheliler tarafından engellenen genç, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde şüphelilerin uyumasını fırsat bilip evden kaçarak Mustafa Sarı Polis Merkezi'ne gidip şikayetçi oldu.

Polis merkezindeki ekiplerin durumu Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekiplerine bildirmesi üzerine ekipler, Gürselpaşa Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1 balistik yelek, 2 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda cep telefonu ele geçirilirken operasyonda evde bulunan Y.G. (41), F.B. (32), A.E. (28), H.A. (29), S.İ. (23), S.O. (25), M.A. (29) gözaltına alındı.

Çetenin lideri olduğu belirlenen ve 25 farklı dosyadan aranması olan D.K. (24) ise farklı bir adreste yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin hiçbirinin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.


