Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 17 Ağustos 1999'daki Marmara depremine ilişkin paylaşım yaptı.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"26 yıl önce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde vefat eden vatandaşlarımızın acısını bugün halen yüreğimizde hissediyoruz.

Bu büyük acının yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum."



