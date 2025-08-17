İletişim Başkanı Duran, Marmara depreminde vefat edenleri andı
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda andı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ağustos 2025 13:35, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2025 13:37
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yılında hayatını kaybedenleri anarak, "kaybettiğimiz canların acısı, aradan 26 yıl geçmesine rağmen hala yüreklerimizde" ifadesini kullandı.
Duran, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti;
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde kaybettiğimiz canların acısı, aradan 26 yıl geçmesine rağmen hala yüreklerimizde. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle ve duayla yad ediyorum. Rabb'im güzel ülkemizi her türlü felaketten korusun.