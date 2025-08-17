'Lig bitti, fark kapanmaz' dedi, tartışma başlattı!

Serdar Ali Çelikler, Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası "lig bitti" çıkışıyla dikkat çekti.

Çelikler, 5 puanlık farkın kapanmayacağını söyleyerek Galatasaray'ın geçen sezonki serisini hatırlattı.

Fenerbahçe'nin beraberliği sonrası Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, sert ifadeler kullandı.

Çelikler,

"Lig bitti diyebilir miyim? Dedim ya ilk hafta. Lig 5 puan kapanmaz. Nasıl kapatacaksın abi? Bu köprünün altından çok sular akar diyorlar ama öyle bir köprü yok, öyle bir su yok"

ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın geçen sezonki performansını hatırlatan Çelikler, "5 puan kapanmaz. Nasıl kapatacaksın abi? Bu köprünün altından daha çok sular akar, dur daha 2.haftadayız. Öyle bir köprü, su yok. Galatasaray 4 beraberlik 1 mağlubiyetle kapattı. Su mu akmaz." dedi.