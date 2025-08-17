Kentsel Dönüşümde İstanbul'da Zirve O İlçenin!
Denizli'de tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü

Denizli'nin Babadağ ilçesinde Cihan G. (39) tartıştığı komşusu Ertuğrul Eroğlu'nu (52) bıçaklayarak öldürdü.

Haber Giriş : 17 Ağustos 2025 18:09
Olay, saat 04.00 sıralarında Kelleci Mahallesi'nde meydana geldi. Cihan G. ile komşusu Ertuğrul Eroğlu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Cihan G. yanındaki bıçakla Eroğlu'nu karnından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ertuğrul Eroğlu ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Eroğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri Cihan G.'yi gözaltına aldı. Ertuğrul Eroğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morgunda yapılan otopsinin ardından Kelleci Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor

