Gençlerbirliği kaçırdı, Antalyaspor affetmedi: 0-1

Zekeriya ELTİMUR

Süper Lig'in 2'nci haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golü 81'inci dakikada N. Storm kaydetti. Maç boyunca iki takım da birçok gol pozisyonuna girdi ancak savunmalar ve kaleciler başarılı performanslar sergiledi. Özellikle Gençlerbirliği, ilk yarıda ve ikinci yarının başında gole çok yaklaştı fakat Antalyaspor savunması kritik anlarda hata yapmadı.

2'nci dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Pereira ceza sahasına ortasını yaptı. Kale sahası önünde düzelttiği topu önüne alan Metehan, şut denemek üzereyken Antalyaspor savunmasında Veysel Sarı kritik bir müdahale yaptı ve topu kornere gönderdi.

4'üncü dakikada Antalyaspor atağında Cvancara'nın ceza sahası dışından şutunda top farklı şekilde dışarı gitti.

6'ncı dakikada Gençlerbirliği atağında Zuzek'in kaleyi cepheden gören noktadan ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top üstten dışarı gitti.

10'uncu dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Abdurrahim ile girdiği hava topu mücadelesini kazanan Van De Streek, topu ceza sahası içindeki Cvancara'nın önüne yuvarladı. Cvancara bir anda kale sahasında son çizgide kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldı. Dar açıdan Cvancara'nın vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

18'inci dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Metehan sağ çaprazdan kale sahasına doğru yerden bir orta gönderdi ancak Gökhan topa dokunamadı. Pozisyonun bitiminde ofsayt bayrağı kalktı.

20'nci dakikada Antalyaspor atağında Güray'ın savunma arkasına gönderdiği uzun topa Storm hareketlendi ancak kalesini zamanında terk eden kaleci Gökhan topun sahibi oldu.

22'nci dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Abdülkadir önündeki boş alanı kullanarak rakip ceza sahasına girdi. Solundaki Storm'a pasını aktardı. Storm soluna çekip yerden kale sahasına sert bir orta yaptı ancak savunmada Goutas'ın müdahalesiyle top kornere çıktı.

32'nci dakikada Antalyaspor atağında Storm sol kanatta rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Sağına çekip arka direğe yaptığı ortaya Soner yetişemedi ve top auta çıktı.

İlk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.İkinci Yarı ve Maçın Kader Anları

47'nci dakikada Gençlerbirliği gole çok yaklaştı. Organize gelişen atakta Nalepa, Metehan ile verkaç yaparak ceza sahasına girdi. Kale sahası önünden vuruşunda kaleci Abdullah açıyı kapatarak gole izin vermedi.

81'inci dakikada Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Bünyamin'in ters kanada attığı pasla topla buluşan Storm, topu kontrol ederek ceza sahasına girdi. Sağına çekerek yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi: 1-0.

Geri kalan dakikalarda maçın skoru değişmedi ve mücadele Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

'KADRO DERİNLİĞİMİZ İYİ DEĞİLDİ'

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, iyi bir oyun ortaya koymalarına rağmen skoru bulamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eroğlu, Süper Lig'e uzun bir aradan sonra döndüklerini hatırlatarak, taraftarlarının önünde oynadıkları ilk karşılaşmada galip gelmeyi arzuladıklarını ancak bunu gerçekleştiremedikleri için üzgün olduğunu belirtti.

Maçın genelinde iyi bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan Eroğlu,

"İlk yarı topa sahip olduğumuz bölüm bizim için hücum opsiyonlarında, ceza sahası girişlerinde etkili olduğumuz pozisyonlar oldu ama son vuruşu veya kilit pası atamadık. Kurguladığımız oyun sistemi bizim lehimize iyi bir şekilde devam etti. Ancak skoru bulamayınca tabii ki tedirginlik artabiliyor. Maçta zaman zaman savunma yaptığımız dakikalar tabii ki oldu. Geçişlerden de pozisyonlar yakaladık ancak değerlendiremedik. Sakat oyuncularımızın olması ve transferde beklediğimiz oyuncuların olmayışı, ister istemez hamle şansımızı zorlaştırdı. Bazı oyuncularım farklı mevkilerde oynadı. Güzel bir görüntü verdik ama kazanamıyorsan kaybetmemen gerekiyor. Oyunun gücünü artırarak önümüzdeki haftaya hazırlanmamız, sakat oyuncularımızın ve transferle ilgili kadro derinliğimizin, özellikle hücum hattında, hemen en kısa sürede oyuncuların aramıza katılması gerekiyor."

ifadelerini kullandı.

Eroğlu, istikrarlı bir kadro oluşturmak için zamana ihtiyaç duyduklarını belirterek,

"Elimizdeki kadronun en iyisinden faydalanmaya çalıştık. Tabii ki kadro derinliğimizle beraber kadro istikrarını sağlayacağız. Ama şu anki kadromuz bu. Yedek kulübemizde akademimizden arkadaşlarımız da vardı. Çok hamle şansımız yoktu. Süreçte oyuncuların katılımıyla çok güçlü bir oyunla beraber geri dönüşümüz olacak ama elimizdeki oyunculardan en yüksek verimi almaya çalışıyoruz. Bu da bizim görevimiz. Bugün de ben bu anlamda olumlu düşünüyorum. Oyun bence bugün iyiydi ama skora yansıtamadık. Yani kaybetmeyi hak etmedik. Bunu söyleyebilirim. 1-0'dan sonra bile Ayaz'ın kafa vuruşu, Sinan'ın kaçırdığı pozisyon, maç berabere bitebilirdi."

diye konuştu.

Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını hatırlatan Eroğlu, "İlk iki haftada puan alamadık ama iki maçta da oyunumuzun geliştiğini görmek mümkün. Antalyaspor karşısında skoru bulamadık, şanssız bir mağlubiyet yaşadık. Önümüzde Gaziantep FK maçı var, bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Taraftarımızın desteğiyle çıkışa geçeceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

EMRE BELÖZOĞLU: KAZANMAK DEĞERLİ VE ÖNEMLİYDİ

Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Kazanan taraf olmak önemli ve değerli. Bu ligde maç kazanmak hiç kolay değil." dedi.

Belözoğlu, maçın ardından Eryaman Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını ancak oyunun genelinden tamamen memnun olmadığını belirtti.

Ankara'nın ve Eryaman Stadyumu'nun kendisi için değerli olduğunu vurgulayan Belözoğlu,

"Antalyaspor'un iç saha ve deplasman performansları gece ve gündüz gibi farklıydı. Bugün biz kazandık. Oyunun belli bölümünde bence kazanmayı hak eden oyunu oynadık. Pozisyonlara da girdik, atabilirdik de. Gençlerbirliği de pozisyonuna girdi, atabilirdi. Yani ortada bir maç, bazen onlara geldi, bazen bize geldi ama kazanan taraf olmak önemli ve değerli. Bu ligde maç kazanmak hiç kolay değil. Bugün biz 6 puanla ligin iki maçını kazanmış Antalyaspor olarak evimize giderken taraftarımıza bunu armağan edelim. Buraya gelmiş bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."

ifadelerini kullandı.

Antalyaspor'un çok yeni bir takım olduğunun altını çizen genç teknik adam, "Bugün sahada yer alan oyuncularımızdan dört-beş tanesi 2-2,5 hafta önce aramıza katıldı. Sezon başı kampına yaklaşık 11-12 altyapı oyuncusuyla çıktık. Bu nedenle bizim için kolay bir sezon başlangıcı olmadı ama şükürler olsun iki maçta 6 puan topladık. Bu süreçte kervanı yolda düzmeye çalışıyoruz. Oyuncularımın performansından memnunum. Gücümüze göre iyi işler yaptığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Her maça kazanma hedefiyle çıktığını dile getiren Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her maçı kazanma planı yapıyorum ve bunu da oyuncularımla paylaşıyorum. Elbette her maçın senaryosu farklıdır ama benim için tek plan kazanmak üzerine kurulu. Bugün de ikinci maçımızı kazandık. İlk hafta içeride çok güçlü bir rakip olan Kasımpaşa'yı mağlup ettik, bugün de Gençlerbirliği karşısında kazandık. Oyunculuk dönemimde de, teknik adamlık dönemimde de her zaman kazanma odaklı oldum. Kazanırız ya da kazanamayız, bu ayrı bir konu ama ben her zaman sadece kazanmayı planlarım."

Genç oyunculara şans tanımaya çalıştığını da aktaran Belözoğlu, "Elimizde 16-17 yaş grubunda çok kaliteli isimler var. Onları zaman zaman A takımla antrenmana çıkarıyoruz. Geçen hafta Hasan Yakub'u oynattık, bu hafta Ali'ye şans verdik. Belki Ege'yi de oyuna alabilirdik. Bu oyuncuların doğru zamanda ve doğru yerde sahaya çıkmaları çok önemli. Ben de elimden geldiğince onlara şans vermeye devam edeceğim."

diye konuştu.

Eski takımı MKE Ankaragücü ile ilgili gelen soruya da Belözoğlu, "Ankaragücü'nde görev yaptığım dönemde elimden gelen gayreti gösterdim. Küme düşmeleri beni gerçekten üzdü ama bu büyük camianın bunun da üstesinden geleceğine inanıyorum. Benim için her zaman özel bir yerde kalacak. Futbolda bazen işler yolunda gitmez, hatalar olur. Ben de sorumluluklarımı her zaman üstlendim. Ankaragücü'nün daha iyi günler göreceğine inanıyorum." yanıtını verdi.



