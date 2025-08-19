Halkbank'tan Genel Müdür Hakkındaki İddialara yanıt

Halkbank, Sözcü Gazetesi ve bazı sosyal medya hesaplarında Genel Müdürü'nün Bodrum'da bir restoranda sözde şampanya eşliğinde lüks bir doğum günü partisine katıldığı iddialarına yanıt verdi. Bankadan yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeğe aykırı, kamuoyunu yanıltıcı ve bankanın güven ile itibarını zedeleyici nitelikte olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bankamızın ve Genel Müdürümüzün güven ve itibarını sarsacak, haksız ve mesnetsiz haberler ve yorumlar ile ilgili tüm yasal haklarımız kullanılacaktır" ifadelerine yer verildi. Halkbank, kamuoyunu yanlış bilgilendiren bu tür içeriklerin sorumlularına karşı yasal işlem başlatılacağını duyurdu.