Memurun, yasadışı yolları telkin eden sosyal medya paylaşımı ifade özgürlüğü sayılır mı?

Anayasa Mahkemesi, diş hekimi olarak görev yapan bir kamu görevlisinin Facebook grubunda yaptığı paylaşım nedeniyle (Artık iş yeraltı dünyasına kadar gider, niyeti bozucaksın aga. Bunlar hileli oynarlar, dikkat et) verilen disiplin cezasının ifade özgürlüğünü ihlal etmediğine hükmetti. Karar, 21 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 21 Ağustos 2025 09:36, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2025 09:38
Memurun, yasadışı yolları telkin eden sosyal medya paylaşımı ifade özgürlüğü sayılır mı?

Başvurucu, yalnızca doktorların üye olabildiği "Doktor Babalar" adlı Facebook grubunda İsparta İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerini sert sözlerle eleştirdi. Paylaşımı gerekçe gösterilerek hakkında disiplin soruşturması açılan hekim önce kademe ilerlemesinin durdurulması, ardından kınama cezası aldı.

"İdareciler hukuk bilmiyor, iş yeraltı dünyasına kadar gider"

Başvurucu, paylaşımında açtığı davaları kazandığını belirterek İsparta'daki idareciler için "mevzuat bilen yok, hepsi boş beleş koltuk sevdasının adamları" ifadelerini kullandı. Mesajın sonunda ise olası uyuşmazlıklarda hukuki yolların tükenmesi halinde "işin yeraltı dünyasına kadar gideceğini" söyledi.

AYM: Eleştiri sınırı aşıldı, yasa dışı yollar telkin edildi

Mahkeme, başvurucunun daha önceki idari işlemleri eleştirmesinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu kabul etti. Ancak kararın gerekçesinde özellikle şu vurgu yapıldı:

"Başvurucu, paylaşımın son kısmında idareyle yaşanabilecek olası uyuşmazlıklarda hukuki yolların tüketilmesi halinde çözümün yeraltı dünyasında aranması gerektiğini belirterek meslektaşlarını yasa dışı yollara başvurmaya telkin etmiştir. Bu durum, kamu görevlisinin sadakat yükümlülüğüne aykırı olup eleştiri sınırlarını aşmaktadır."

Mahkeme, başvurucunun söz konusu ifadeleri "planlı değil, kastını aşarak" kullandığını kabul etmesine rağmen, kamu görevlisinin görevine bağlı kalma yükümlülüğü gereği bu davranışın disiplin cezasını haklı kıldığını belirtti.

"Disiplin cezası zorunlu toplumsal ihtiyaca karşılık geliyor"

AYM, kamu görevlilerinin ifade özgürlüğünün sınırsız olmadığını, sadakat ve tarafsızlık yükümlülüğü bulunduğunu vurguladı. Kararda, "Başvurucunun sosyal medya paylaşımıyla meslektaşlarını idareye karşı yasa dışı yollara teşvik etmesi, devlet memurluğu statüsünün gerektirdiği itibar ve güvene aykırıdır. Bu nedenle verilen disiplin cezası zorunlu toplumsal ihtiyaca karşılık gelmektedir." denildi.

Kararı görmek için tıklayınız.

