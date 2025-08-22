Akademik İlanlardaki Tecrübe Şartlarında Kamu-Özel Ayrımı Bitmeli!

Kamu kurumları tarafından personel temini için ilan edilen kadrolardaki şartların kapsayıcı olması etik ilkelerden birisidir. Şeffaflığa ve rekabete imkan verecek şekilde ilan edilen kadrolar en önemlisi vatandaşın devlete olan güvenin teminatıdır.

Bu kapsamda, kamu kesimi tarafından ilan edilen kadrolarda aranan şartlar herkesçe titizlikle takip edilmekte ve incelenmektedir.

Bu doğrultuda, takipçimiz tarafından bizlere iletilen bir ilan şartını yeniden değerlendirilmesi ümidiyle sizlerle paylaşalım.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından 21 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Öğretim Görevlisi kadrosunda; "Çocuk Gelişimi Bölümü veya Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans mezunu olup, Eğitimin Felsefi Sosyal Tarihi Temelleri Bilim Dalında tezli yüksek lisansını yapmış olmak ve Lisans mezuniyetinden sonra en az 10 (on) yıllık kamu deneyimine sahip olmak" şartı aranmıştır.

İlanı incelediğimizde 10 yıllık tecrübenin yalnızca kamu kurumlarıyla sınırlandırdığı, çocuk gelişimi alanında özel sektörde çalışan nitelikli kişilerin başvuru yapmasının engellendiğini görüyoruz.

Girişte ifade ettiğimiz gibi ilanların kapsayıcı olması, esasen rekabetin de teminatıdır. Aksi türde bireye özel şekillendirilmiş şartlar sadece belirli bir kesimi mutlu ederken, büyük bir grubu ise tamamen hayal kırıklığına uğratmaktadır.

Bu minvalde, ilanın çok daha sıcak olduğu, henüz başvuruların çok yeni başladığı bu kadro için yeni bir değerlendirme yapılması ve kapsayıcı bir hale getirilmesi hususunu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yönetiminin dikkatlerine sunarız!