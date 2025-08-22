Hastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz
Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun
Borsa günü rekorla tamamladı
Numan Kurtulmuş: Terörle Pazarlık Yok, Olmayacak!
İzmir'de su krizi: Su kesintileri sıklaştırılacak!
MEB ve Türk Telekom'dan İşbirliği: Öğretmenlere Özel Avantajlı Tarifeler!
Marketlerde 'Cumhur Reyonu' İddiasına DMM'den Açıklama
Oyuncu Ufuk Bayraktar adli kontrolle serbest bırakıldı
Müfettiş ve Uzmanların Maaşı Artırıldı mı? VMD'den açıklama
Anadolu'ya otobüsle gitmek uçakla gitmekten daha pahalı!
Merkez Bankası toplam rezervlerinde tarihi rekor
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Erzurum'da heyelan: 70 ev tahliye edildi
Antalya'da tur otobüsü drenaj hendeğine girdi: 23 yaralı
Ulaştırma Memur-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
Türk askeri Ukrayna'ya gidecek mi?
Memur Emeklilerinde Fark Beklentisi
AYM: Disiplin cezası verilen jandarmanın ifade özgürlüğü ihlal edildi
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlar için toplama kararı!
Muğla'da fiber tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp
İBB'nin deposu bisiklet mezarlığına döndü
Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenlere erişim engeli
'Suriye'den ithalat sınırlaması' iddialarına Bakanlıktan açıklama
Akademik İlanlardaki Tecrübe Şartlarında Kamu-Özel Ayrımı Bitmeli!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda tecrübe şartı yalnızca kamu kurumu olarak sınırlandırıldı!

22 Ağustos 2025
Kamu kurumları tarafından personel temini için ilan edilen kadrolardaki şartların kapsayıcı olması etik ilkelerden birisidir. Şeffaflığa ve rekabete imkan verecek şekilde ilan edilen kadrolar en önemlisi vatandaşın devlete olan güvenin teminatıdır.

Bu kapsamda, kamu kesimi tarafından ilan edilen kadrolarda aranan şartlar herkesçe titizlikle takip edilmekte ve incelenmektedir.

Bu doğrultuda, takipçimiz tarafından bizlere iletilen bir ilan şartını yeniden değerlendirilmesi ümidiyle sizlerle paylaşalım.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından 21 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Öğretim Görevlisi kadrosunda; "Çocuk Gelişimi Bölümü veya Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans mezunu olup, Eğitimin Felsefi Sosyal Tarihi Temelleri Bilim Dalında tezli yüksek lisansını yapmış olmak ve Lisans mezuniyetinden sonra en az 10 (on) yıllık kamu deneyimine sahip olmak" şartı aranmıştır.

İlanı incelediğimizde 10 yıllık tecrübenin yalnızca kamu kurumlarıyla sınırlandırdığı, çocuk gelişimi alanında özel sektörde çalışan nitelikli kişilerin başvuru yapmasının engellendiğini görüyoruz.

Girişte ifade ettiğimiz gibi ilanların kapsayıcı olması, esasen rekabetin de teminatıdır. Aksi türde bireye özel şekillendirilmiş şartlar sadece belirli bir kesimi mutlu ederken, büyük bir grubu ise tamamen hayal kırıklığına uğratmaktadır.

Bu minvalde, ilanın çok daha sıcak olduğu, henüz başvuruların çok yeni başladığı bu kadro için yeni bir değerlendirme yapılması ve kapsayıcı bir hale getirilmesi hususunu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yönetiminin dikkatlerine sunarız!

