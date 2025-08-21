CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

2 kız kardeşin ardından bir kadın daha evinde ölü bulundu

Mardin'in Artuklu ilçesinde öğleden sonra 2 kız kardeşin evlerinde ölü bulunmalarının ardından akşam saatlerinde farklı bir mahallede yaşayan ve kendisinden haber alınamayan Cemile Arslanhan (60) da evinde ölü bulundu. İki olayın birbiriyle bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Ağustos 2025 20:07, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2025 20:06
2 kız kardeşin ardından bir kadın daha evinde ölü bulundu

Merkez Artuklu ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Yeniyol Caddesi'nde oturan Leyla Işıktaş (60) ile ablası Muatter Işıktaş (65) öğleden sonra evlerinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, akşam saatlerinde benzer bir ölüm vakası daha yaşandı.

Yalım Mahallesi'nde oturan ve kendisinden haber alınamayan Cemile Arslanhan'ın yakınları eve gitti. Arslanhan'ı hareketsiz halde yerde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Arslanhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arslanhan'ın cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İki olayın bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

