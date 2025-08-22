Borsa haftayı rekorla tamamladı
ATO Başkanından okul malzemelerinde 'KDV tatili' önerisi
Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li üye seçildi
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!
İki ilde korkutan depremler
Bem Bir-Sen toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
Uyuşturucu tacirlerine baskın: Milyonlarca hap yakalandı
Başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin altında can verdi
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
Ankara'da otobüs küle döndü: Yolcular son anda kurtuldu
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Hastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz
Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun
Borsa günü rekorla tamamladı
Numan Kurtulmuş: Terörle Pazarlık Yok, Olmayacak!
İzmir'de su krizi: Su kesintileri sıklaştırılacak!
Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı

19 Mart tarihinden bu yana ilk kez 41 TL'nin üzerini test eden dolar, günü 41,01 TL'den tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2025 17:27, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2025 17:30
Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı

Dolar kuru, 19 Mart tarihinde Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının yarattığı şok ve yabancı çıkışı sonrasında ilk kez 41 TL'nin üzerine çıktı. 19 Mart'ta dolar/TL 41,6416 seviyesini görmüştü.

Dolar, Türk lirası karşısında ay başından bu yana yüzde 0,9; yıl başından bu yana ise yüzde 16 değer kazandı.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:


 PERŞEMBE
CUMA
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 40,9380 40,9390 41,0120 41,0130
Avro 47,6870 47,6880 47,6460 47,6470
Sterlin 55,1200 55,1300 55,1750 55,1850
İsviçre frangı 50,6980 50,7080 50,7890 50,7990
ANKARA



ABD Doları 40,9080 40,9880 40,9820 41,0620
Avro 47,6470 47,7270 47,6060 47,6860
Sterlin 55,0600 55,2700 55,1150 55,3250

