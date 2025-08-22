Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı
19 Mart tarihinden bu yana ilk kez 41 TL'nin üzerini test eden dolar, günü 41,01 TL'den tamamladı.
Dolar kuru, 19 Mart tarihinde Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının yarattığı şok ve yabancı çıkışı sonrasında ilk kez 41 TL'nin üzerine çıktı. 19 Mart'ta dolar/TL 41,6416 seviyesini görmüştü.
Dolar, Türk lirası karşısında ay başından bu yana yüzde 0,9; yıl başından bu yana ise yüzde 16 değer kazandı.
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|
|PERŞEMBE
|
|CUMA
|
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|40,9380
|40,9390
|41,0120
|41,0130
|Avro
|47,6870
|47,6880
|47,6460
|47,6470
|Sterlin
|55,1200
|55,1300
|55,1750
|55,1850
|İsviçre frangı
|50,6980
|50,7080
|50,7890
|50,7990
|ANKARA
|
|
|
|
|ABD Doları
|40,9080
|40,9880
|40,9820
|41,0620
|Avro
|47,6470
|47,7270
|47,6060
|47,6860
|Sterlin
|55,0600
|55,2700
|55,1150
|55,3250