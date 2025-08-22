Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı

Dolar kuru, 19 Mart tarihinde Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının yarattığı şok ve yabancı çıkışı sonrasında ilk kez 41 TL'nin üzerine çıktı. 19 Mart'ta dolar/TL 41,6416 seviyesini görmüştü.

Dolar, Türk lirası karşısında ay başından bu yana yüzde 0,9; yıl başından bu yana ise yüzde 16 değer kazandı.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle: