Adana'da serinlemek isterken ceza yedi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
Dolar 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde!
Dolar 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde!
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
Uyuşturucu tacirlerine baskın: Milyonlarca hap yakalandı
Uyuşturucu tacirlerine baskın: Milyonlarca hap yakalandı
Başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin altında can verdi
Başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin altında can verdi
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
Ankara'da otobüs küle döndü: Yolcular son anda kurtuldu
Ankara'da otobüs küle döndü: Yolcular son anda kurtuldu
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Hastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Hastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz
Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz
Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme
Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun
Borsa günü rekorla tamamladı
Borsa günü rekorla tamamladı
Numan Kurtulmuş: Terörle Pazarlık Yok, Olmayacak!
Numan Kurtulmuş: Terörle Pazarlık Yok, Olmayacak!
İzmir'de su krizi: Su kesintileri sıklaştırılacak!
İzmir'de su krizi: Su kesintileri sıklaştırılacak!
MEB ve Türk Telekom'dan İşbirliği: Öğretmenlere Özel Avantajlı Tarifeler!
MEB ve Türk Telekom'dan İşbirliği: Öğretmenlere Özel Avantajlı Tarifeler!
Marketlerde 'Cumhur Reyonu' İddiasına DMM'den Açıklama
Marketlerde 'Cumhur Reyonu' İddiasına DMM'den Açıklama
Oyuncu Ufuk Bayraktar adli kontrolle serbest bırakıldı
Oyuncu Ufuk Bayraktar adli kontrolle serbest bırakıldı
Müfettiş ve Uzmanların Maaşı Artırıldı mı? VMD'den açıklama
Müfettiş ve Uzmanların Maaşı Artırıldı mı? VMD'den açıklama
Anadolu'ya otobüsle gitmek uçakla gitmekten daha pahalı!
Anadolu'ya otobüsle gitmek uçakla gitmekten daha pahalı!
Merkez Bankası toplam rezervlerinde tarihi rekor
Merkez Bankası toplam rezervlerinde tarihi rekor
Erzurum'da heyelan: 70 ev tahliye edildi
Erzurum'da heyelan: 70 ev tahliye edildi
Antalya'da tur otobüsü drenaj hendeğine girdi: 23 yaralı
Antalya'da tur otobüsü drenaj hendeğine girdi: 23 yaralı
Ulaştırma Memur-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
Ulaştırma Memur-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
Türk askeri Ukrayna'ya gidecek mi?
Türk askeri Ukrayna'ya gidecek mi?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Adana'da serinlemek isterken ceza yedi

Aracının kasasını havuza çevirip kentin en işlek caddesinde hareket halindeyken arkadaşlarıyla havuza giren pikap sahibine 'Trafiği tehlikeye düşürme', 'Arabanın arkasında insan taşımak' ve 'Yanında ehliyeti olmama' maddelerinden ceza kesildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Ağustos 2025 10:09, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2025 10:10
Yazdır
Adana'da serinlemek isterken ceza yedi

Adana'da yaşayan Ömer Oğuz, geçtiğimiz ay arkadaşlarıyla birlikte aşırı sıcaktan bunalınca aracın kasasını havuza çevirmeyi düşündü.

Arkadaşı Mehmet Ali Büdün'ü arayan Oğuz, 'Annenin salçada kullandığı muşambayı al, göl kenarına gel' dedi.

Arkadaşının araması üzerine Büdün, muşambayı alıp göl kenarına gitti ve önce aracın kasasına muşamba gerildi, daha sonra Seyhan Baraj Gölü'nden alınan su ile dolduruldu.

EN İŞLEK CADDEYE ÇIKTILAR

Daha sonra gençler, havuza çevirdikleri aracın kasasında serinlemeye başladı. Bir süre sonra Oğuz, arkadaşlarını Turgut Özal Bulvarı'na götürerek gezintiye çıkardı.

Ancak sivil polisler, araçtan akan suyun trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit ederek durumu trafik polislerine bildirdi.

CEZA KESİLDİ

Bir süre sonra trafik polisleri gençleri çevirdi ve araç sahibi Oğuz'a 'Trafiği tehlikeye düşürme', 'Arabanın arkasında insan taşımak' ve 'Yanında ehliyeti olmama' maddelerinden 60 bin lira idari para cezası kesip pikabı 15 gün trafikten men etti.

ARACI SATTI

15 gün boyunca trafikten men olan araç, süresi bitince satışa çıkartıldı ve satıldı. 60 bin liralık para cezası ise 6 arkadaş tarafından aralarında para toplanarak ödendi.

Araçtakilerden Mehmet Ali Büdün, "Arabanın arkasına su doldurduk. 3 kişi arabanın ön tarafında, 4 kişide arabanın arkasında gezdik. Turgut Özal Bulvarı'nda gezerken bizi polisler durdurdu ve 3 maddeden 60 bin lira ceza kesti. Aracımız 15 gün trafikten men edildi. Arabanın arkasında serinleyip yola su atıyorduk" dedi.

"ARTIK HAVUZU TERCİH EDİYORUZ"

Serinliğin bedelinin 60 bin lira olduğunu belirten Büdün, "6 arkadaş 60 bin lirayı bölüştük. Normalde 1 arkadaşımız daha vardı ama o cezayı ödemeyeceğini söyleyip bizi mağdur etti.

Araç trafikten men edilince ben annemin salça muşambasını da geri istedim. Annem onu salçada kullanacak. Arabamızı da sattık, artık serinlemek istediğimizde havuzu tercih ediyoruz. Havuzun parası daha ucuz" diye konuştu.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber