İstanbul'da trafiğe 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlemesi

İstanbul Valiliği, kentte 30 Ağustos Zafer Bayramı provaları ve tören programı nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

22 Ağustos 2025 11:39
Valilikten yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 24 Ağustos Pazar günü prova yapılacağı, 30 Ağustos Cumartesi günü de tören gerçekleştirileceği bildirildi.

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Genel Prova" kapsamında bu iki günde saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan yani Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Hal Yolu Güneyden gelip Vatan Caddesi girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım, Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım ve Sulukule Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım kapatılacak."

Alternatif yollar ise Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu olarak belirlendi.

