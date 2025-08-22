Dışişleri, Süleymaniye'deki gelişmeleri yakından izliyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli "Irak'ın Süleymaniye şehrinde yaşanan gelişmeler" konusunda bir açıklamada bulundu.

Paylaşımında "Süleymaniye şehrinde yaşanan gelişmeleri, Irak'ın istikrarı ve huzuru ile vatandaşlarımızın can güvenliği bakımından yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullanan Keçeli, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu tarafından ilgili yerel makamlar nezdinde girişimlerin yapıldığını, Türk vatandaşları için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlandığını kaydetti.