Bakan Yumaklı'dan 'şap' açıklaması: 60 yıl sonra ilk kez görüldü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de şap hastalığının yeni bir çeşidinin 1965 yılından bu yana ilk kez görüldüğünü söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.

Törene Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ile davetliler de katıldı. Bakan İbrahim Yumaklı, şap hastalığı nedeniyle Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Kırklareli, Hakkari ve Van'da kısıtlamaları kaldırdıklarını, hayvan pazarlarını açtıklarını belirterek, önümüzdeki hafta içlerinde Çorum'un da olduğu 17 ilde de hayvan pazarlarının açılacağını duyurdu.

"ŞAP ENSTİTÜSÜ YENİ SEROTİPE KARŞI AŞI ÜRETTİ"

Şap hastalığının bakanlığın gündeminde olduğunu belirten Yumaklı, "Türkiye'de şap hastalığının yeni bir çeşidinin 1965 yılından bu yana ilk kez görüldü. Şap hastalığını ilk fark ettiğimiz andan itibaren hayvan pazarları başta olmak üzere hayvan hareketlerini kısıtlayarak bu hastalığın yayılmasını engelledik. Bizim çok kadim kurumlarımız var. Şap enstitüsü de bunlardan bir tanesi. Hemen bu yeni serotipe karşı aşıyı üretti. Ve hamdolsun bugün 11 milyon doz aşıyı hızlıca sahaya sürerek hayvanlarımızın aşılanmasına devam ettik. Aşılama oranı yüzde 85'in üzerine gelen illerimizde de hastalığın riskinin azaldığını gözlemliyoruz. Bu kapsamda Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale Kırklareli, Hakkari ve Van'da kısıtlamaları kaldırdık. Hayvan pazarlarını yeniden açtık. İnşallah önümüzdeki hafta içlerinde Çorum'un da olduğu gibi 17 ilimizin daha hayvan pazarlarını açarak burada da bu rahatlamayı sağlamış olacağız. Üreticilerimiz de nefes olacak" dedi.

Üreticileri şap hastalığına karşı tedbirli ve dikkatli olmaya davet eden Bakan Yumaklı, Türkiye'de kırmızı et tedarikinde problem bulunmadığını, şap hastalığının da hayvandan insana geçen bir hastalık olmadığını belirtti.

