Memur-Sen'den Hakem Kuruluna Çağrı: 58 Madde Olduğu Gibi Kabul Edilsin

Memur-Sen, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşılan 58 maddenin olduğu gibi kabul edilmesi, oransal artış, taban aylığa zam ve refah payı başta olmak üzere tekliflerinin adil şekilde değerlendirilerek karara bağlanmasının Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Memur-Sen'den Açıklama

Memur-Sen tarafından yapılan açıklamada, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ni Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na götürmedikleri, bunun üzerine kamu işvereninin sözleşmeyle ilgili Kurula başvuru yaptığı hatırlatıldı.

Hakem Kurulu'nun Sorumluluğu

Görüşmelerde uzlaşarak toplantı tutanağıyla kayıt altına alınan 58 maddenin olduğu gibi kabul edilmesi

Oransal artış, taban aylığa zam ve refah payı başta olmak üzere teklifler doğrultusunda kamuda ücret dengesinin tesis edilmesi

Adil gelir dağılımının sağlanması

Çalışma barışının korunması

Vergide adaletin ve ailenin güçlendirilmesinin mümkün kılınması

Tüm bu tekliflerin adil bir şekilde değerlendirilerek karara bağlanmasının bugünden itibaren Hakem Kurulu'nun sorumluluğunda olduğu belirtildi.

Sendika Yasası ve Toplu Sözleşme Sistemi

Mevcut sendika yasasıyla toplu sözleşmeyi yürütmenin mümkün olmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Grev hakkının olduğu, örgütlenme özgürlüğünün tam sağlandığı, Hakem Kurulu'nun bağımsız karar verecek şekilde yapılandırıldığı, adil toplu sözleşme sisteminin inşa edildiği yeni bir sendika yasası çıkarılmalıdır." değerlendirmesine yer verildi.



