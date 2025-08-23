Erdek yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir otomobil, seyir halindeyken oto kurtarma aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunanlardan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

