Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' soruşturmasında tahliye kararı
Antalya'da 119 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi
Komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek
Köyde yangın çıktı: 4 ev kullanılamaz hale geldi
Tokat'tan 29 ülkeye balık ihraç edildi
Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerine inecek
Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulu'nda
Bakan Yumaklı'dan 'şap' açıklaması: 60 yıl sonra ilk kez görüldü
Memur-Sen'den Hakem Kuruluna Çağrı: 58 Madde Olduğu Gibi Kabul Edilsin
Okul Sezonu İçin Geçici KDV İndirimi Talebi
Gülistan Doku dosyası yeniden açıldı
DMM, boru hattı geliriyle ilgili iddiaları yalanladı
Kamu İşveren Heyeti, Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı
Borsa haftayı rekorla tamamladı
Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li üye seçildi
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!
İki ilde korkutan depremler
Bem Bir-Sen toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
Uyuşturucu tacirlerine baskın: Milyonlarca hap yakalandı
Başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin altında can verdi
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi 7 ayda 1 milyon 599 bin kişiye hizmet verdi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, bu yıl 7 ayda 1 milyon 599 bin 641 kişiye sağlık hizmeti sundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2025 10:06, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2025 10:07
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi 7 ayda 1 milyon 599 bin kişiye hizmet verdi

Hastaneden yapılan açıklamada, son yıllarda gerçekleştirilen tıbbi başarılar, yenilikçi uygulamalar, eğitim faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleriyle hastanenin bölgenin sağlık üssü olmaya devam ettiği belirtildi.

Hizmet vermeye başladığı günden bu yana sadece Elazığ'a değil bölgedeki illeri de hizmet veren hastanenin 8'inci yılına girdiği ifade edilen açıklamada, "2025 yılının 7 ayında acil başvurular da dahil olmak üzere toplam 1 milyon 599 bin 641 kişi muayene yapıldı. Hastanenin 1038 olan tescilli yatak sayısı 2024 yılında 1085'e yükseltildi. Bu dönemde 42 bin 247 hasta yatarak tedavi gördü, yatak doluluk oranı ise yüzde 86,5 olarak gerçekleşti." denildi.

Psikiyatri eğitim kliniği bünyesinde bu yıl 10 yataklı psikiyatri servisinin hizmete açıldığına işaret edilen açıklamada, hastanede, erişkin ve çocuk yan dal poliklinikleri, iş ve meslek hastalıkları polikliniği, rapor yenileme polikliniği gibi yeni birimlerle birlikte aktif poliklinik sayısının 170'i aştığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulak-burun-boğaz, dermatoloji ve göz hastalıkları branşlarında mesai dışı poliklinik hizmetleri sürekli hale getirildi. Yapılan bu çalışmalar ile bütün ana dallara ilk 15 güne randevu alınabilmekte ve yine randevu kapasitelerinin artırılmasıyla birlikte çocuk nöroloji, hematoloji ve gastroenteroloji yan dalları dışında bütün yan dallara ilk 15 güne randevu alınabilmektedir. Sağlıklı yaşam merkezi açıldı. Evde sağlık biriminde ve yaşam da takip edilen hasta sayıları 23 bin 500'e ulaştı. 2024 yılında uzaktan hasta değerlendirme hizmetleri altyapıları oluşturularak faaliyet vermeye başladı."

Açıklamada, personelin mesleki gelişimine yönelik CPR, TYD, güvenli hava yolu, KBRN tatbikatı, sepsis tedavisi, kesici-delici alet yaralanmaları ve enfeksiyon kontrolü gibi birçok eğitim programı düzenlendiği de kaydedildi.

