Bakan Gürlek'ten ilk açıklamalar: 86 milyon vatandaşımızın bakanıyım!
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Yılmaz ile görüşen Ali Yalçın: Ücretlerde ve sistemde reform şart!
Evlenecek çiftler dikkat: Düğün salonları o gün tatil yapacak!
Bakan Memişoğlu: Ramazan Ayı sigarayı bırakmak için fırsat!
3 KAAN yan yana: İkinci prototip ve statik test uçağı bir arada
Bakan Kurum'dan deprem konutu ödemesi açıklaması: Aidat öder gibi ödenecek!
Bakan Göktaş: İBB'nin 'kreş' dediği yerler ruhsatsız ve denetim dışı
'Gizemli' transfer: Hesabına 426 bin lira yattı, sahibini bulamıyor!
KDK'den engelli çocuğu olan memura 'saatlik izin' tavsiyesi
İki gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
İstanbul'da toplu taşımada zamlı fiyatlar ne kadar oldu?
Bakan Bolat: CDS son 7 yılın en düşük seviyesinde
Türkiye yeni diri fay haritası açıklanacak
Yılmaz: Cari açığımız yıl genelinde ılımlı seyrini sürdürecek
Bakan Tekin: Açılacak bütün anaokullarını destekliyoruz, teşvik ediyoruz
Kamu muhasebatında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi
İstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat ve ithalat operasyonu: 29 gözaltı
Gümrük Muhafaza'dan 4,6 milyar liralık operasyonlar
FETÖ operasyonu: Bakanlık çalışanı 93 kişiye gözaltı
49 il için uyarı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili olacak
Anadolu'nun deprem gerçeği: 61 milyon risk altında
Taksilerde Yeni Dönem: Mali Cihaz ve Kartlı Ödeme Zorunluluğu Başlıyor
AFAD, Göç İdaresi ve İstanbul Üniversitesi'ne Yeni Kadrolar İhdas Edildi
Tarım Kredi ve ESK el ele verdi: Donuk kıymada fiyatlar sabitlendi!
Bakan Gürlek: Hakim savcı kökenli olduğum için teşkilatın eksiklerini biliyorum
Özvar: 2 haftalık staj bitti, 1 dönem iş yerinde eğitim geliyor
İstanbul'da ulaşıma %20 zam: 16 Şubat'tan itibaren başlıyor!
5 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık mahallesi 160 bini aştı
İzmir'e 44 günde geçen yılın toplamından fazla yağış düştü

İzmir'de yıl başından bu yana 44 günde düşen yağış miktarı geçen yılın toplamını geçti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2026 20:46, Son Güncelleme : 13 Şubat 2026 20:50
İzmir'e 44 günde geçen yılın toplamından fazla yağış düştü

Kentte geçen yıllarda yaşanan kuraklığın ardından ocak ayından itibaren artan yağışlar özellikle şubat ayında etkisini hissettirdi.

Şiddetli sağanaklarla zaman zaman su baskınlarının da yaşandığı kentte, özellikle barajlardaki su seviyeleri her geçen gün arttı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, kent merkezinin yılın ilk 44 gününde aldığı yağış miktarı, geçen yılın toplamını geride bıraktı.

2025 yılında toplam 432,1 kilogram yağış alan İzmir, 2026'nın ilk 44 gününde 436,3 kilogramla bir yıllık yağışı geride bıraktı.

İzmir'de ocak ayında 223,7 kilogram, şubatın 13 gününde ise 212,6 kilogram yağış düştü.

