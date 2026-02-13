İki gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
İki gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
İstanbul'da toplu taşımada zamlı fiyatlar ne kadar oldu?
Bakan Bolat: CDS son 7 yılın en düşük seviyesinde
Türkiye yeni diri fay haritası açıklanacak
Yılmaz: Cari açığımız yıl genelinde ılımlı seyrini sürdürecek
Bakan Tekin: Açılacak bütün anaokullarını destekliyoruz, teşvik ediyoruz
Kamu muhasebatında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi
İstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat ve ithalat operasyonu: 29 gözaltı
Gümrük Muhafaza'dan 4,6 milyar liralık operasyonlar
FETÖ operasyonu: Bakanlık çalışanı 93 kişiye gözaltı
49 il için uyarı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili olacak
Anadolu'nun deprem gerçeği: 61 milyon risk altında
Taksilerde Yeni Dönem: Mali Cihaz ve Kartlı Ödeme Zorunluluğu Başlıyor
AFAD, Göç İdaresi ve İstanbul Üniversitesi'ne Yeni Kadrolar İhdas Edildi
Tarım Kredi ve ESK el ele verdi: Donuk kıymada fiyatlar sabitlendi!
Bakan Gürlek: Hakim savcı kökenli olduğum için teşkilatın eksiklerini biliyorum
Özvar: 2 haftalık staj bitti, 1 dönem iş yerinde eğitim geliyor
İstanbul'da ulaşıma %20 zam: 16 Şubat'tan itibaren başlıyor!
5 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık mahallesi 160 bini aştı
Borsa İstanbul'dan tarihi rekor: İlk kez 14.180 puanı gördü!
Sigorta Eksperliğinde yeni dönem: Atama ve ücret usulleri değişti!
Komisyon raporunda sona gelindi: 'Umut hakkı' yok!
Kurtulmuş'tan 'yemin' tepkisi: TBMM'nin mehabetine yakışmadı
TCMB 2026 yol haritasını çizdi: Kur rejiminde değişiklik yok!
AYM'den en düşük emekli maaşı incelemesi: Esastan görüşülecek!
Meslektaşının yüzüne sıcak çay fırlatan öğretmene adli kontrol
Erdoğan: Faşist anlayıştan vazgeçemiyorlar
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi. Son aşamaya gelindi
CHP'den vergi düzenlemesine ilişkin iptal başvurusu

CHP, vergi düzenlemelerini içeren 7566 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) iptal ve yürürlüğü durdurma başvurusu yaptı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Şubat 2026 16:22, Son Güncelleme : 13 Şubat 2026 16:23
CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, TBMM'de kabul edilen kanunla ilgili başvuru dilekçesini AYM'ye sundu. Günaydın, başvurunun ardından milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile birlikte açıklama yaptı.

Başvurunun gerekçelerini açıklayan Günaydın, "Eğer AKP bir vergi yasası getiriyorsa; emeğiyle çalışanlara ve toplumun en alt kesimlerine yeni yükler geliyor demektir. 2026 bütçesinin yüzde 89'u vergilerden oluşurken ve bu bütçede 2 trilyon 756 milyar TL faiz ödemesi varken, bu gerçeklere rağmen yeni bir vergi yasası geldi. Peki bununla ne yapılıyor? Bununla iki önemli iş yapılıyor. Birincisi toplumun en alt kesimi olarak tanımlanabilecek meslek grupları; örneğin tarım ve orman işçilerine, ev temizliğine giden insanlara, kapıcılara, dolmuş ve taksi şoförlerine, gebe kadınlarına yurt dışında okumaya giden öğrencilere yönelik prim ve borçlanma oranları artırılıyor. Yani bunlara deniliyor ki; 'Senin kazancından ben daha fazla vergi alacağım.' Bunun dışında da doktorlar, diş hekimleri, veteriner hekimler, emlakçılar ve kuyumculara yönelik de yeni harç getiriliyor. Yurttaşlarımızın daha iyi anlaması için söyleyeyim; vergi, beyana göre veya denetleme sonucunda ortaya çıkan veriye göre alınabilir. Kar edilir, tahakkuk ettirilir. Şimdi deniliyor ki, 'Bu vergileri vereceksin. Ama bunun yanında ben senden 10 bin liradan başlayıp 50 bin liraya kadar çıkan harç alacağım.' Bunun adı harç ama siz bunu haraç olarak da okuyabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

'8,9 MİLYAR TL KAMU ALACAĞINDAN VAZGEÇİLDİ'

Yeni vergi düzenlemesi ile toplumun çalışan ve en zor geçinen kesimlere yeni vergiler getirildiğini kaydeden Günaydın, "Bu yeni vergileri getirenler acaba kimlerin vergilerini siliyorlar. 2013-2024 yılları arasında 2 milyar 890 milyon TL düzeyinde vergiyi sildiler. 6 milyar civarında da vergi cezasını sildiler. Yani geçtiğimiz 11 yıl boyunca vergi aslı ve cezası toplamı olmak üzere 8 milyar 909 milyon TL kamu alacağından vazgeçmiş bir AKP hükümetinden bahsediliyor. Ancak bu buzdağının yalnızca görünen yüzüdür. Vergi harcamaları adı altında çeşitli muafiyetlerle, istisnalarla ve indirimlerle yalnızca 2026 yılı bütçesinde vazgeçilen vergi oranı 3,5 trilyon TL'ye dayanmaktadır. Yani bir taraftan sermayenin, şirketlerin vergi alacaklarından vazgeçeceksin, borçlarını sileceksin, cezalarını affedeceksin; diğer tarafta ise emeği ile geçinmek isteyenlere yükleneceksin" diye konuştu.

