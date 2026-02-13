Beşiktaş'ta 'park yeri' kavgasında 1 kişi öldü

Diplomasi ve MEB'de Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de
Diplomasi ve MEB'de Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de
TCMB paylaştı: İşte dolar ve enflasyonda yıl sonu tahminleri!
TCMB paylaştı: İşte dolar ve enflasyonda yıl sonu tahminleri!
Bakan Gürlek'ten ilk açıklamalar: 86 milyon vatandaşımızın bakanıyım!
Bakan Gürlek'ten ilk açıklamalar: 86 milyon vatandaşımızın bakanıyım!
Yılmaz ile görüşen Ali Yalçın: Ücretlerde ve sistemde reform şart!
Yılmaz ile görüşen Ali Yalçın: Ücretlerde ve sistemde reform şart!
Evlenecek çiftler dikkat: Düğün salonları o gün tatil yapacak!
Evlenecek çiftler dikkat: Düğün salonları o gün tatil yapacak!
Bakan Memişoğlu: Ramazan Ayı sigarayı bırakmak için fırsat!
Bakan Memişoğlu: Ramazan Ayı sigarayı bırakmak için fırsat!
3 KAAN yan yana: İkinci prototip ve statik test uçağı bir arada
3 KAAN yan yana: İkinci prototip ve statik test uçağı bir arada
Bakan Kurum'dan deprem konutu ödemesi açıklaması: Aidat öder gibi ödenecek!
Bakan Kurum'dan deprem konutu ödemesi açıklaması: Aidat öder gibi ödenecek!
Bakan Göktaş: İBB'nin 'kreş' dediği yerler ruhsatsız ve denetim dışı
Bakan Göktaş: İBB'nin 'kreş' dediği yerler ruhsatsız ve denetim dışı
'Gizemli' transfer: Hesabına 426 bin lira yattı, sahibini bulamıyor!
'Gizemli' transfer: Hesabına 426 bin lira yattı, sahibini bulamıyor!
KDK'den engelli çocuğu olan memura 'saatlik izin' tavsiyesi
KDK'den engelli çocuğu olan memura 'saatlik izin' tavsiyesi
İki gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
İki gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
İstanbul'da toplu taşımada zamlı fiyatlar ne kadar oldu?
İstanbul'da toplu taşımada zamlı fiyatlar ne kadar oldu?
Bakan Bolat: CDS son 7 yılın en düşük seviyesinde
Bakan Bolat: CDS son 7 yılın en düşük seviyesinde
Türkiye yeni diri fay haritası açıklanacak
Türkiye yeni diri fay haritası açıklanacak
Yılmaz: Cari açığımız yıl genelinde ılımlı seyrini sürdürecek
Yılmaz: Cari açığımız yıl genelinde ılımlı seyrini sürdürecek
Bakan Tekin: Açılacak bütün anaokullarını destekliyoruz, teşvik ediyoruz
Bakan Tekin: Açılacak bütün anaokullarını destekliyoruz, teşvik ediyoruz
Kamu muhasebatında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi
Kamu muhasebatında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi
İstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat ve ithalat operasyonu: 29 gözaltı
İstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat ve ithalat operasyonu: 29 gözaltı
Gümrük Muhafaza'dan 4,6 milyar liralık operasyonlar
Gümrük Muhafaza'dan 4,6 milyar liralık operasyonlar
FETÖ operasyonu: Bakanlık çalışanı 93 kişiye gözaltı
FETÖ operasyonu: Bakanlık çalışanı 93 kişiye gözaltı
49 il için uyarı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili olacak
49 il için uyarı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili olacak
Anadolu'nun deprem gerçeği: 61 milyon risk altında
Anadolu'nun deprem gerçeği: 61 milyon risk altında
Taksilerde Yeni Dönem: Mali Cihaz ve Kartlı Ödeme Zorunluluğu Başlıyor
Taksilerde Yeni Dönem: Mali Cihaz ve Kartlı Ödeme Zorunluluğu Başlıyor
AFAD, Göç İdaresi ve İstanbul Üniversitesi'ne Yeni Kadrolar İhdas Edildi
AFAD, Göç İdaresi ve İstanbul Üniversitesi'ne Yeni Kadrolar İhdas Edildi
Tarım Kredi ve ESK el ele verdi: Donuk kıymada fiyatlar sabitlendi!
Tarım Kredi ve ESK el ele verdi: Donuk kıymada fiyatlar sabitlendi!
Bakan Gürlek: Hakim savcı kökenli olduğum için teşkilatın eksiklerini biliyorum
Bakan Gürlek: Hakim savcı kökenli olduğum için teşkilatın eksiklerini biliyorum
Özvar: 2 haftalık staj bitti, 1 dönem iş yerinde eğitim geliyor
Özvar: 2 haftalık staj bitti, 1 dönem iş yerinde eğitim geliyor
İstanbul'da ulaşıma %20 zam: 16 Şubat'tan itibaren başlıyor!
İstanbul'da ulaşıma %20 zam: 16 Şubat'tan itibaren başlıyor!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Beşiktaş'ta 'park yeri' kavgasında 1 kişi öldü

Beşiktaş'ta araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada bir kişi tabancayla öldürüldü, ölen kişinin yakınları tarafından darbedilen şüpheli yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2026 23:43, Son Güncelleme : 13 Şubat 2026 23:44
Yazdır
Beşiktaş'ta 'park yeri' kavgasında 1 kişi öldü

Dikilitaş Mahallesi'nde F.T. (70) ve E.Ş. (67) arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş, silahla ateş açarak F.T'yi yaraladı.

Olay yerine gelen F.T'nin yakınları da E.Ş'yi darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri silahla yaralanan F.T. ve darbedilen E.Ş'yi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. F.T. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ekipler, E.Ş'yi darbettiği belirlenen A.B. (28), V.A. (32), C.A. (39) ve H.A'yı (62) yakaladı. Şüpheli E.Ş. de hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

E.Ş'nin evinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 506 fişek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Öte yandan, şüpheli E.Ş'nin, öldürülen F.T'nin yakınları tarafından darbedilmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber