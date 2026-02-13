KDK'den engelli çocuğu olan memura 'saatlik izin' tavsiyesi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), engelli çocukları olan bir kamu çalışanının başvurusunda, çocukların eğitimi ve bakımı için saatlik izin verilmesi yönünde tavsiyede bulundu.

Engelli çocukları olan bir kamu çalışanı, özel eğitim görmesi gereken çocuklarının günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalıştığı kurumdan saatlik izin talebinde bulundu.

Gün içinde kullanacağı izinlerin, yıllık tanımlanan 80 saatlik mazeret izninden düşüleceği yanıtını alan vatandaş, kendisine haftada 2 gün 3'er saat izin verilmesi talebiyle KDK'ye başvurdu.

Başvurucuyu haklı bulan KDK, kamu kurumuna, çocukların eğitimi ve bakımı için çalışana izin kullandırılması yönünde tavsiyede bulundu.

KDK'nin kararında, engellilerin, toplumun diğer kesimine göre dezavantajlı konumda olması nedeniyle hem engelli bireylere hem de onların yardımına ihtiyaç duydukları yakınlarına yönelik uygulamaların hassas bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Engelli bireylerin eğitimleri kapsamındaki ihtiyaçları için onlara bakmakla yükümlü kamu çalışanlarına ayrıca bir izin verilmesinin eğitim hakkına uygun bir düzenleme olacağına işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Kanunen bakmakla yükümlü engelli yakını bulunan kamu çalışanlarına uygulanan izinler bakımından engelli bireylerin diğer bireylerle eşit koşullarda, hak ve özgürlüklerden tam ve eşit olarak yararlanması, toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının sağlanması ve çocuğun üstün yararının gözetilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması, başvurana çocuklarının eğitimi ve bakımı için gerekli kolaylığın sağlanmasını teminen çocuğunun eğitimi amacıyla izin kullandırılması yönünde tavsiyede bulunulması gerektiği değerlendirilmiştir."