Sağanak Mersin'i vurdu: Dereler taştı, restoran sular altında kaldı

Diplomasi ve MEB'de Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de
Diplomasi ve MEB'de Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de
TCMB paylaştı: İşte dolar ve enflasyonda yıl sonu tahminleri!
TCMB paylaştı: İşte dolar ve enflasyonda yıl sonu tahminleri!
Bakan Gürlek'ten ilk açıklamalar: 86 milyon vatandaşımızın bakanıyım!
Bakan Gürlek'ten ilk açıklamalar: 86 milyon vatandaşımızın bakanıyım!
Yılmaz ile görüşen Ali Yalçın: Ücretlerde ve sistemde reform şart!
Yılmaz ile görüşen Ali Yalçın: Ücretlerde ve sistemde reform şart!
Evlenecek çiftler dikkat: Düğün salonları o gün tatil yapacak!
Evlenecek çiftler dikkat: Düğün salonları o gün tatil yapacak!
Bakan Memişoğlu: Ramazan Ayı sigarayı bırakmak için fırsat!
Bakan Memişoğlu: Ramazan Ayı sigarayı bırakmak için fırsat!
3 KAAN yan yana: İkinci prototip ve statik test uçağı bir arada
3 KAAN yan yana: İkinci prototip ve statik test uçağı bir arada
Bakan Kurum'dan deprem konutu ödemesi açıklaması: Aidat öder gibi ödenecek!
Bakan Kurum'dan deprem konutu ödemesi açıklaması: Aidat öder gibi ödenecek!
Bakan Göktaş: İBB'nin 'kreş' dediği yerler ruhsatsız ve denetim dışı
Bakan Göktaş: İBB'nin 'kreş' dediği yerler ruhsatsız ve denetim dışı
'Gizemli' transfer: Hesabına 426 bin lira yattı, sahibini bulamıyor!
'Gizemli' transfer: Hesabına 426 bin lira yattı, sahibini bulamıyor!
KDK'den engelli çocuğu olan memura 'saatlik izin' tavsiyesi
KDK'den engelli çocuğu olan memura 'saatlik izin' tavsiyesi
İki gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
İki gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
İstanbul'da toplu taşımada zamlı fiyatlar ne kadar oldu?
İstanbul'da toplu taşımada zamlı fiyatlar ne kadar oldu?
Bakan Bolat: CDS son 7 yılın en düşük seviyesinde
Bakan Bolat: CDS son 7 yılın en düşük seviyesinde
Türkiye yeni diri fay haritası açıklanacak
Türkiye yeni diri fay haritası açıklanacak
Yılmaz: Cari açığımız yıl genelinde ılımlı seyrini sürdürecek
Yılmaz: Cari açığımız yıl genelinde ılımlı seyrini sürdürecek
Bakan Tekin: Açılacak bütün anaokullarını destekliyoruz, teşvik ediyoruz
Bakan Tekin: Açılacak bütün anaokullarını destekliyoruz, teşvik ediyoruz
Kamu muhasebatında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi
Kamu muhasebatında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi
İstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat ve ithalat operasyonu: 29 gözaltı
İstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat ve ithalat operasyonu: 29 gözaltı
Gümrük Muhafaza'dan 4,6 milyar liralık operasyonlar
Gümrük Muhafaza'dan 4,6 milyar liralık operasyonlar
FETÖ operasyonu: Bakanlık çalışanı 93 kişiye gözaltı
FETÖ operasyonu: Bakanlık çalışanı 93 kişiye gözaltı
49 il için uyarı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili olacak
49 il için uyarı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili olacak
Anadolu'nun deprem gerçeği: 61 milyon risk altında
Anadolu'nun deprem gerçeği: 61 milyon risk altında
Taksilerde Yeni Dönem: Mali Cihaz ve Kartlı Ödeme Zorunluluğu Başlıyor
Taksilerde Yeni Dönem: Mali Cihaz ve Kartlı Ödeme Zorunluluğu Başlıyor
AFAD, Göç İdaresi ve İstanbul Üniversitesi'ne Yeni Kadrolar İhdas Edildi
AFAD, Göç İdaresi ve İstanbul Üniversitesi'ne Yeni Kadrolar İhdas Edildi
Tarım Kredi ve ESK el ele verdi: Donuk kıymada fiyatlar sabitlendi!
Tarım Kredi ve ESK el ele verdi: Donuk kıymada fiyatlar sabitlendi!
Bakan Gürlek: Hakim savcı kökenli olduğum için teşkilatın eksiklerini biliyorum
Bakan Gürlek: Hakim savcı kökenli olduğum için teşkilatın eksiklerini biliyorum
Özvar: 2 haftalık staj bitti, 1 dönem iş yerinde eğitim geliyor
Özvar: 2 haftalık staj bitti, 1 dönem iş yerinde eğitim geliyor
İstanbul'da ulaşıma %20 zam: 16 Şubat'tan itibaren başlıyor!
İstanbul'da ulaşıma %20 zam: 16 Şubat'tan itibaren başlıyor!
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Sağanak Mersin'i vurdu: Dereler taştı, restoran sular altında kaldı

Mersin'de dün akşam saatlerinden bu yana aralıksız devam eden sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Toroslar ilçesinde dere taşkını sonucu bir restoran sular altında kalırken, kentin farklı noktalarında da dere taşkınları, su baskınları ve kaya düşmeleri yaşandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2026 22:43, Son Güncelleme : 13 Şubat 2026 23:09
Yazdır
Sağanak Mersin'i vurdu: Dereler taştı, restoran sular altında kaldı

Toroslar ilçesine bağlı Aladağ Mahallesi'nde bulunan bir restoran, mahalledeki derenin taşması sonucu sular altında kaldı. Şiddetli yağışın ardından debisi yükselen dere kısa sürede taşkına neden olurken, restoranın çevresini çamurlu sel suları kapladı.

Taşkın sırasında işletme çevresindeki çadırların suya kapıldığı görülürken, vatandaşlar çadırları kurtarmak için kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Ancak akıntının şiddeti nedeniyle çadırlar sürüklenirken, müdahale girişimleri sonuçsuz kaldı. Restoran ve çevresindeki alanın tamamen sel sularıyla kaplandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kent genelinde etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde dereler taşma noktasına geldi. Toroslar ilçesine bağlı Yeniköy ve Dalakdere mahallelerindeki dereler ile Müftü Deresinin taşma seviyesine ulaştığı bildirildi. Kaşlı Mahallesi'nde ise yağış nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçalarının yola savrulduğu öğrenildi.

Merkez Yenişehir ilçesinde sel sularına direnemeyerek devrilen bir ağaç, yol kenarında park halindeki bir aracın üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi. Merkez Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'nde bulunan bir sokak da yağış nedeniyle adeta göle döndü.

Denizin rengi kahverengiye dönüştü

Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi'nde de kuvvetli yağışlar nedeniyle Flamingo Deresi taştı. Yükselen sel sularıyla birlikte derenin denizle birleştiği, deniz renginin kahverengiye döndüğü gözlendi. Büyük Sorgun Mahallesi'nde ise dere yatağını kaplayan suların çevredeki bahçeleri su altında bıraktığı bildirildi.

Bozyazı ilçesindeki Sini Çayı'nda da yer yer su debisinin yükselmesi sonucu taşkınlar yaşandı. Kent genelinde ekiplerin yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber