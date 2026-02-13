3 KAAN yan yana: İkinci prototip ve statik test uçağı bir arada
Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye kararlarına Dışişlerinden tepki

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından kabul edilen ve Türkiye'yi hedef alan asılsız iddialar içeren kararlara yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Özellikle Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum ve Türkiye'deki özgürlüklere ilişkin iddiaları tümüyle reddeden Bakanlık, AP'yi art niyetli yaklaşımlar sergilemek yerine sahadaki gerçekleri görmeye ve yapıcı adımlar atmaya davet etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2026 19:11, Son Güncelleme : 13 Şubat 2026 19:13
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen bazı kararlarda Türkiye'yi hedef alan asılsız iddiaları tümüyle reddetti.

Bakanlık, Avrupa Parlamentosunca kabul edilen ve Türkiye'ye yönelik asılsız iddialar içeren kararlar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kuzeydoğu Suriye'deki durum" konulu kararın Suriye'nin yeniden kendi ayakları üzerinde durmasında ve istikrarının tesisinde Türkiye'nin rolünü göz ardı ettiği, Avrupa Parlamentosuna yanlış ve art niyetli kararlar almak yerine sahadaki gerçekler ile Suriye'nin ve Suriyelilerin beklentilerini anlayabilmek için daha fazla gayret sarf etmesi tavsiyesinde bulunuldu.

"Türkiye'de yabancı gazetecilerin ve yabancı Hristiyanların hedefli şekilde sınır dışı edilmesi" konulu kararda Türkiye'deki ifade ve din özgürlüğüne yönelik iddiaların gerçeklerle bağdaşmadığı vurgulanan açıklamada, Avrupa Parlamentosu dahil hiçbir yabancı kurumun Türkiye'de yürütülen adli süreçlere müdahale edemeyeceği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu kararlar, Türkiye-AB ilişkilerini geliştirme çabalarının ruhuna da ters düşmektedir. Avrupa Parlamentosunu, ülkemiz aleyhindeki çabalara alet olmak ve iç işlerimize müdahaleye yeltenmek yerine Türkiye-AB ilişkileri için yapıcı adımlar atmaya çağırıyoruz."

