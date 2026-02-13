İki gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
İstanbul'da toplu taşımada zamlı fiyatlar ne kadar oldu?

İBB Meclisi'nde alınan kararla toplu ulaşıma yüzde 20 zam yapıldı. Buna göre, elektronik tam bilet 35 liradan 42 liraya, "Mavi Kart" aylık abonman ücreti 2 bin 748 liradan 3 bin 298 liraya, okul servislerinde 0 ile 1 kilometre arasındaki mesafe ücreti ise 3 bin 376 liradan 4 bin 51 liraya yükseltildi.

13 Şubat 2026
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapılmasına ilişkin teklif, oy çokluğuyla kabul edildi.

Kabul edilen yüzde 20 zam teklifiyle birlikte elektronik tam bilet 35 liradan yüzde 20 zamla 42 liraya, "Mavi Kart" aylık abonman ücretinin 2 bin 748 liradan 3 bin 298 liraya çıkarıldı.

Metrobüste 1 duraklık yolculuk ücreti 25,06 liradan 30,07 liraya, 34-43 ve üstü duraklık yolculuk ücreti 51,96 liradan 62,35 liraya çıkarılması teklifte yer aldı. Marmaray'da 1-7 istasyon arası 27 liradan 34 liraya, 36-43 istasyon arası ise 59,76 liradan 74,70 liraya yükseltildi.

Deniz yolu taşımacılığı

Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferinin ücreti 44,33 liradan 53,20 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin ücreti 49,40 liradan 59,28 liraya, Bostancı-Adalar seferi ücreti 130,22 liradan 156,26 liraya çıkarıldı.

Taksimetre açılış ücreti 54,50 liradan 65,40 liraya, mesafe ücreti kilometre başına 36,30 liradan 43,56 liraya, zaman tarifesi ücreti saatte 453,71 liradan 544,45 liraya, kısa mesafe ücreti 175 liradan 210 liraya yükseltildi.

Minibüs ücretleri ne kadar oldu?

Minibüslerde "indi-bindi" diye tarif edilen kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar 32,50 liradan 39 liraya, 4 ila 7 kilometre arasında 34 liradan 41 liraya, 7 ila 11 kilometre arasında 35 liradan 42 liraya, 11 ila 15 kilometre arasında 36 liradan 43 liraya, 15 ila 20 kilometre arasında 39 liradan 47 liraya, öğrenci ücreti ise 21 liradan 25 liraya yükseltildi.

Okul servis ücretlerinde 0 ila 1 kilometre arası mesafe ücreti 3 bin 376 liradan 4 bin 51 liraya, personel servis ücretleri ise 1757 liradan 2284,54 liraya yükseltildi.

Yeni tarife 16 Şubat'tan itibaren geçerli olacak.

Kentteki toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine 15 Ocak 2025'te yüzde 35, 12 Eylül 2025'te ise yüzde 30 zam yapılmıştı.

