14 ildeki uyuşturucu operasyonunda 324 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Başsavcılık koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte 10 Şubat'ta çeşitli sosyal medya platformları ve anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinde yapılan çalışmalarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapılan kapalı ve açık gruplar dahil olmak üzere 69 grup tespit edildiği belirtildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı anlaşılan 21'inin grup yöneticisi olduğu 324 şüphelinin yakalandığı bildirilen açıklamada, şüphelilerin tamamının sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Öte yandan söz konusu operasyon hariç 1 Ocak 2025 tarihinden günümüze kadar Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünce ilimiz genelinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla 18 bin 136 şahıs yakalanmış, bu şahıslardan 8 bin 992'si tutuklanmıştır. Uluslararası düzeyde uyuşturucu sevkiyatı yapan suç örgütü lideri ve örgüt üyesi oldukları tespit edilen 456 şüpheliden 329'u tutuklanmış, suçta kullanılan 29,5 milyar lira değerinde mal varlığına ise el konulmuştur." bilgileri verildi.

Yine uluslararası düzeyde faaliyet gösteren 12 suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen ORKİNOS-BULUT, ORKİNOS-BULUT 2 ve ABDO-KASAP (İsveç/Norveç Suç Örgütleri) operasyonlarında bu örgütlerin faaliyetlerinin bitmesinin sağlandığı ifade edilen açıklamada, söz konusu örgütlerin 40 ton 860 kilo uyuşturucu ve uyarıcı madde, 4 milyon 610 bin 350 uyuşturucu haptan sorumlu olduklarının tespit edildiği aktarıldı.

- Operasyon

İstanbul genelinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının, polisin takibinden kaçmak amacıyla anlık mesajlaşma programları ve sosyal medya platformları üzerinden pazar ağı kurmaya çalıştıkları belirlenmişti.

Söz konusu grup ve kanallarda yönetici ve moderatör olarak faaliyet gösteren kişilerin, farklı kanal veya gruplar üzerinden aktif şekilde suç paylaşımları yaparak uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yapay zeka destekli geliştirilen "AVCI" projesini de kullandıkları operasyonda 305 şüpheli yakalanmıştı. Çalışmaların devamında 19 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında ayrıca, mesajlaşma programları ile sosyal medya üzerinden pazar ağı kurmaya çalıştığı tespit edilen şüphelilerin iletişim kurduğu mesajlaşma uygulamasındaki 69 grup kapatılmıştı.