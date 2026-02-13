Minik eller aileleriyle birlikte 'Al Bayrak' için birleşti

Diplomasi ve MEB'de Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de
Diplomasi ve MEB'de Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de
TCMB paylaştı: İşte dolar ve enflasyonda yıl sonu tahminleri!
TCMB paylaştı: İşte dolar ve enflasyonda yıl sonu tahminleri!
Bakan Gürlek'ten ilk açıklamalar: 86 milyon vatandaşımızın bakanıyım!
Bakan Gürlek'ten ilk açıklamalar: 86 milyon vatandaşımızın bakanıyım!
Yılmaz ile görüşen Ali Yalçın: Ücretlerde ve sistemde reform şart!
Yılmaz ile görüşen Ali Yalçın: Ücretlerde ve sistemde reform şart!
Evlenecek çiftler dikkat: Düğün salonları o gün tatil yapacak!
Evlenecek çiftler dikkat: Düğün salonları o gün tatil yapacak!
Bakan Memişoğlu: Ramazan Ayı sigarayı bırakmak için fırsat!
Bakan Memişoğlu: Ramazan Ayı sigarayı bırakmak için fırsat!
3 KAAN yan yana: İkinci prototip ve statik test uçağı bir arada
3 KAAN yan yana: İkinci prototip ve statik test uçağı bir arada
Bakan Kurum'dan deprem konutu ödemesi açıklaması: Aidat öder gibi ödenecek!
Bakan Kurum'dan deprem konutu ödemesi açıklaması: Aidat öder gibi ödenecek!
Bakan Göktaş: İBB'nin 'kreş' dediği yerler ruhsatsız ve denetim dışı
Bakan Göktaş: İBB'nin 'kreş' dediği yerler ruhsatsız ve denetim dışı
'Gizemli' transfer: Hesabına 426 bin lira yattı, sahibini bulamıyor!
'Gizemli' transfer: Hesabına 426 bin lira yattı, sahibini bulamıyor!
KDK'den engelli çocuğu olan memura 'saatlik izin' tavsiyesi
KDK'den engelli çocuğu olan memura 'saatlik izin' tavsiyesi
İki gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
İki gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
İstanbul'da toplu taşımada zamlı fiyatlar ne kadar oldu?
İstanbul'da toplu taşımada zamlı fiyatlar ne kadar oldu?
Bakan Bolat: CDS son 7 yılın en düşük seviyesinde
Bakan Bolat: CDS son 7 yılın en düşük seviyesinde
Türkiye yeni diri fay haritası açıklanacak
Türkiye yeni diri fay haritası açıklanacak
Yılmaz: Cari açığımız yıl genelinde ılımlı seyrini sürdürecek
Yılmaz: Cari açığımız yıl genelinde ılımlı seyrini sürdürecek
Bakan Tekin: Açılacak bütün anaokullarını destekliyoruz, teşvik ediyoruz
Bakan Tekin: Açılacak bütün anaokullarını destekliyoruz, teşvik ediyoruz
Kamu muhasebatında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi
Kamu muhasebatında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi
İstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat ve ithalat operasyonu: 29 gözaltı
İstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat ve ithalat operasyonu: 29 gözaltı
Gümrük Muhafaza'dan 4,6 milyar liralık operasyonlar
Gümrük Muhafaza'dan 4,6 milyar liralık operasyonlar
FETÖ operasyonu: Bakanlık çalışanı 93 kişiye gözaltı
FETÖ operasyonu: Bakanlık çalışanı 93 kişiye gözaltı
49 il için uyarı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili olacak
49 il için uyarı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili olacak
Anadolu'nun deprem gerçeği: 61 milyon risk altında
Anadolu'nun deprem gerçeği: 61 milyon risk altında
Taksilerde Yeni Dönem: Mali Cihaz ve Kartlı Ödeme Zorunluluğu Başlıyor
Taksilerde Yeni Dönem: Mali Cihaz ve Kartlı Ödeme Zorunluluğu Başlıyor
AFAD, Göç İdaresi ve İstanbul Üniversitesi'ne Yeni Kadrolar İhdas Edildi
AFAD, Göç İdaresi ve İstanbul Üniversitesi'ne Yeni Kadrolar İhdas Edildi
Tarım Kredi ve ESK el ele verdi: Donuk kıymada fiyatlar sabitlendi!
Tarım Kredi ve ESK el ele verdi: Donuk kıymada fiyatlar sabitlendi!
Bakan Gürlek: Hakim savcı kökenli olduğum için teşkilatın eksiklerini biliyorum
Bakan Gürlek: Hakim savcı kökenli olduğum için teşkilatın eksiklerini biliyorum
Özvar: 2 haftalık staj bitti, 1 dönem iş yerinde eğitim geliyor
Özvar: 2 haftalık staj bitti, 1 dönem iş yerinde eğitim geliyor
İstanbul'da ulaşıma %20 zam: 16 Şubat'tan itibaren başlıyor!
İstanbul'da ulaşıma %20 zam: 16 Şubat'tan itibaren başlıyor!
Ana sayfaHaberler Eğitim

Minik eller aileleriyle birlikte 'Al Bayrak' için birleşti

Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki Yaşar Çelik İlkokulu, "Kocaman Bir Aileyiz" projesi kapsamında düzenlediği etkinlikte veli ve öğrencileri bayrak sevgisi etrafında buluşturdu. Aile yılına özel gerçekleştirilen çalışmada öğrenciler, Türk bayrağını ip mandala tekniğiyle ilmek ilmek işledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2026 19:20, Son Güncelleme : 13 Şubat 2026 23:46
Yazdır
Minik eller aileleriyle birlikte 'Al Bayrak' için birleşti

Bolu Yeniçağa Yaşar Çelik İlkokulu, "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirdiği "Kocaman Bir Aileyiz" projesiyle okul-aile iş birliğinde fark yaratmaya devam ediyor. Her ay farklı bir tema ile velileri eğitim sürecine dahil eden okulun bu ayki gündemi, milli duyguların pekiştirilmesi ve bayrak sevgisi oldu.

İp Mandala ile Ay Yıldız Mesaisi

Projenin bu ayki etkinliğinde öğrenciler ve veliler, geleneksel el sanatlarından ip mandala tekniğini kullandı. Büyük bir sabır ve el emeği gerektiren çalışmada, öğrenciler aileleriyle birlikte Türk bayrağı motifleri oluşturdu. Bu sanatsal faaliyetle çocuklar hem motor becerilerini geliştirdi hem de al bayrağımızın manevi değerini kavrama imkanı buldu.

Okul-Aile Dayanışmasının En Güzel Örneği

Velilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, okul koridorlarını adeta bir atölyeye dönüştürdü. Aileleriyle birlikte üretim yapmanın heyecanını yaşayan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunurken, okul yönetimi bu tür faaliyetlerin çocukların sosyal ve kültürel gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Proje, her ay farklı içeriklerle aile-okul bağını güçlendirmeye devam edecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber