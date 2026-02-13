Minik eller aileleriyle birlikte 'Al Bayrak' için birleşti
Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki Yaşar Çelik İlkokulu, "Kocaman Bir Aileyiz" projesi kapsamında düzenlediği etkinlikte veli ve öğrencileri bayrak sevgisi etrafında buluşturdu. Aile yılına özel gerçekleştirilen çalışmada öğrenciler, Türk bayrağını ip mandala tekniğiyle ilmek ilmek işledi.
Bolu Yeniçağa Yaşar Çelik İlkokulu, "Aile Yılı" kapsamında hayata
geçirdiği "Kocaman Bir Aileyiz" projesiyle okul-aile iş birliğinde
fark yaratmaya devam ediyor. Her ay farklı bir tema ile velileri eğitim sürecine
dahil eden okulun bu ayki gündemi, milli duyguların pekiştirilmesi ve bayrak
sevgisi oldu.
İp Mandala ile Ay Yıldız Mesaisi
Projenin bu ayki etkinliğinde öğrenciler ve veliler, geleneksel el sanatlarından
ip mandala tekniğini kullandı. Büyük bir sabır ve el emeği gerektiren çalışmada,
öğrenciler aileleriyle birlikte Türk bayrağı motifleri oluşturdu. Bu sanatsal
faaliyetle çocuklar hem motor becerilerini geliştirdi hem de al bayrağımızın
manevi değerini kavrama imkanı buldu.
Okul-Aile Dayanışmasının En Güzel Örneği
Velilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, okul koridorlarını adeta bir atölyeye dönüştürdü. Aileleriyle birlikte üretim yapmanın heyecanını yaşayan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunurken, okul yönetimi bu tür faaliyetlerin çocukların sosyal ve kültürel gelişimindeki önemine dikkat çekti.
Proje, her ay farklı içeriklerle aile-okul bağını güçlendirmeye devam edecek.