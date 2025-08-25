Tuzla'da feci kaza! 5 yaralı hastaneye kaldırıldı

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda sıkışan 5 kişi, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

İstanbul'un Tuzla ilçesi İçmeler Mahallesinde seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, direksiyon kontrolünü kaybederek orta refüjü aştı ve karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net