TEM Otoyolu'nda kaza! Çok sayıda yaralı var, trafik durdu

TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde otobüs ile hafriyat kamyonunun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikameti ulaşıma kapandı.

Kaza yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi sürüyor.