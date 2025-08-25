TEM Otoyolu'nda kaza! Çok sayıda yaralı var, trafik durdu
Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi. Aralarında kamyon ve otobüsün de karıştığı kaza nedeniyle trafik durdu. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2025 08:43, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2025 10:02
TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde otobüs ile hafriyat kamyonunun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikameti ulaşıma kapandı.
Kaza yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi sürüyor.