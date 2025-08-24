Hakem Kurulu'nun 3. toplantısı sona erdi
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
Fuat Oktay: Ankara Vizyon 2035 Projesi ile Başkenti Dünyaya Taşıyoruz

Ankaralılar Derneği'nin (AHİD) 17'nci Olağan Genel Kurulu'nda konuşan 1. Dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Ankara'nın yalnızca Türkiye Cumhuriyeti'nin değil, aynı zamanda Türk dünyasının da başkenti olduğunu vurguladı.

Haber Giriş : 24 Ağustos 2025 21:00, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2025 10:56
Ankaralılar Derneği'nin (AHİD) 17'nci Olağan Genel Kurulu'nda konuşan 1. Dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, "Ankara yalnızca Türkiye'nin değil, Türk dünyasının da başkentidir" dedi. Oktay, "Ankara Vizyon 2035" adıyla başlatılacak yeni projeyi duyurarak başkentin turizm, kültür ve ekonomi alanında dünya başkentleriyle rekabet edebilir hale geleceğini vurguladı.

Ankara Turizmde Hak Ettiği Yeri Alacak

Fuat Oktay, başkentin turizm potansiyeline dikkat çekerek, "2024 verilerine göre Ankara'yı ziyaret eden yabancı turist sayısı yalnızca 644 bin. Bunun yarısı gurbetçilerimizden oluşuyor. Bu tabloyu değiştirmek zorundayız. Ankara, tarihi ve kültürel değerleriyle çok daha fazla turist çekebilecek kapasitede" ifadelerini kullandı.

Oktay, hedeflerinin yalnızca illerle değil, dünya başkentleriyle rekabet etmek olduğunu belirterek, "Ankara'nın vizyonunu küresel ölçekte ele alıyoruz. Ankara'nın rakipleri Berlin, Paris, Londra gibi başkentlerdir" dedi.

Ulaşımda Yeni Dönem: AJet Hamlesi

Başkentte hava ulaşımıyla ilgili yeni bir adım atıldığını açıklayan Oktay, AJet'in Ankara'da yoğun şekilde konuşlandırılacağını duyurdu. Oktay, "Yıllardır uluslararası uçmak isteyen yolcular İstanbul'a gitmek zorunda kalıyor. Bu sorunu çözmek için yıl sonuna kadar Ankara'dan 5 ülkeye, toplam 8 yeni noktaya doğrudan uçuş başlatılacak" diye konuştu.

Bu gelişmeyle birlikte Ankara'nın uluslararası ulaşım ağında yeni bir merkez haline geleceği kaydedildi.

"Ankara Vizyon 2035" ile Gelecek Planı

Fuat Oktay, Ankara'nın geleceğini şekillendirecek "Ankara Vizyon 2035" projesini de ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Projenin hedefleri arasında;

Ankara'nın turizmde cazip bir destinasyon haline getirilmesi,

Kültür, sanat ve ticaret alanlarında güçlenmesi,

Uluslararası yatırımlar için cazibe merkezi olması,

Başkent kimliğini Türk dünyasıyla bütünleştirmesi yer alıyor.

AHİD Genel Kurulu ve Hilmi Yaman'a Tebrik

Oktay, AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman'ın yeniden seçilmesini tebrik ederek, "Ankaralılar Derneği'nin bu toplantısı hemşehrilik bilincimizi güçlendirdi. Ankara'nın tarihine ve kültürel değerlerine katkı sunan AHİD'e teşekkür ediyorum" dedi.

Hilmi Yaman da Ankara'da sosyal, kültürel ve ekonomik projeleri artırarak sürdüreceklerini belirtti.

