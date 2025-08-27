İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı

Beyoğlu Belediyesi'ndeki eski tarihli ihalelere de soruşturma
Beyoğlu Belediyesi'ndeki eski tarihli ihalelere de soruşturma
Galatasaray'dan Rezan Epözdemir kararı
Galatasaray'dan Rezan Epözdemir kararı
İlk 7 ayda 2,9 milyon satış: İkinci elde en çok satan modeller!
İlk 7 ayda 2,9 milyon satış: İkinci elde en çok satan modeller!
Bakanlıktan açıklama geldi: Gümrüksüz alışveriş kaldırılacak mı?
Bakanlıktan açıklama geldi: Gümrüksüz alışveriş kaldırılacak mı?
Sahibi gözaltında: ASSAN Group'a bağlı şirketlere kayyım atandı!
Sahibi gözaltında: ASSAN Group'a bağlı şirketlere kayyım atandı!
Kurtulmuş, Meclis'i 'Gazze' konusunda olağanüstü toplantıya çağırdı
Kurtulmuş, Meclis'i 'Gazze' konusunda olağanüstü toplantıya çağırdı
Erdoğan: Çelik Kubbe'yi envantere alıyoruz
Erdoğan: Çelik Kubbe'yi envantere alıyoruz
Devlet Korumasındaki 286 Genç Üniversiteli Oldu
Devlet Korumasındaki 286 Genç Üniversiteli Oldu
TÜİK açıkladı: En çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları
TÜİK açıkladı: En çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları
Ali Yalçın: Bu sendika yasasıyla devam etmek mümkün değil
Ali Yalçın: Bu sendika yasasıyla devam etmek mümkün değil
VGM'den çocuklar için alışveriş tadında kırtasiye yardımı
VGM'den çocuklar için alışveriş tadında kırtasiye yardımı
Karahan: Enflasyon yıl sonunda tahmin aralığında kalacak
Karahan: Enflasyon yıl sonunda tahmin aralığında kalacak
Kapalıçarşı'da kaçak pırlanta operasyonu: 40 gözaltı
Kapalıçarşı'da kaçak pırlanta operasyonu: 40 gözaltı
Rekabet Kurulu'ndan Ayca Süt'e soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Ayca Süt'e soruşturma
YKS tam puan alanların tercihi mühendislik ve hukuk oldu
YKS tam puan alanların tercihi mühendislik ve hukuk oldu
Cumartesiye dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
Cumartesiye dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
Ücretsiz ders kitapları okul sıralarındaki yerini aldı
Ücretsiz ders kitapları okul sıralarındaki yerini aldı
Kırtasiye ürünleri seçiminde standartlara uygunluk önerisi
Kırtasiye ürünleri seçiminde standartlara uygunluk önerisi
Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 90,9'a çıktı
Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 90,9'a çıktı
Lisanslı Depo Bilgi Sistemi kuruluyor
Lisanslı Depo Bilgi Sistemi kuruluyor
İki kurumda bazı çalışanlar, sözleşmeli personel yapılıyor
İki kurumda bazı çalışanlar, sözleşmeli personel yapılıyor
Doktor, Kıyafetini Beğenmediği Kadın Hastayı Muayene Etmedi! Soruşturma Başlatıldı
Doktor, Kıyafetini Beğenmediği Kadın Hastayı Muayene Etmedi! Soruşturma Başlatıldı
Yakıt ikmal gemisinde yangın çıktı
Yakıt ikmal gemisinde yangın çıktı
Benzine zam geldi
Benzine zam geldi
Özel yurtlarda yüzde 50'ye varan zam
Özel yurtlarda yüzde 50'ye varan zam
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
15 yaşındaki çocuk bulduğu altınları polise teslim etti
15 yaşındaki çocuk bulduğu altınları polise teslim etti
'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
Risk yüksek, sigorta yok: Her dört evden sadece birinde var!
Risk yüksek, sigorta yok: Her dört evden sadece birinde var!
Domateslerin çöpe döküldüğü markette Bakanlıktan denetim
Domateslerin çöpe döküldüğü markette Bakanlıktan denetim
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında önceki gün Trabzon'da gözaltına alınan ve serbest bırakılan İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz'ın savcılık ifadesine ulaşıldı. Yılmaz ifadesinde, "Benim yaptığım görüşmeler içeriğinde hiçbir suretle gayri hukuki bir menfaat temini olmamıştır" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2025 20:23, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2025 20:25
Yazdır
İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, önceki gün Trabzon'da 'rüşvete aracılık etme' suçundan gözaltına alınmış, emniyetteki işlemleri tamamlanan Yılmaz, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Adliyede savcılık ifade işlemleri tamamlanan Yılmaz, 'rüşvete aracılık etme' suçundan adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, ardından 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Yılmaz'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca ifadesi alınan Yılmaz'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Yılmaz'a soruşturma kapsamında daha önce ifade veren tanık Emrullah Turanlı'nın, "Faik Aydın, Trabzonlu olması sebebiyle İmamoğlu'nun avukatlarından Nusret Yılmaz ile beni tanıştırmıştır" ifadesi soruldu. Soruyu yanıtlayan Yılmaz, "2023 yılı başlarında önceden tanıdığım Ali Faik Aydın, beni ziyaretinde Taş Yapı'nın danışmanlığını üstlendiğini, bu şirketin kurumlarla, idarelerle ve belediyelerle çok sayıda davaları olduğunu, kendisinin bu işi derleyip toparlamaya çalıştığını, öncelik verdikleri bazı davalarla ilgili güvenilebilir ve bağımsız bir hukuki kanaat elde etmeye çalıştıklarını söyledi ve benden bu konuda yardımcı olmamı istedi. Ben o tarihe kadar ne bu şirketin ne de sahiplerini tanırım. Söylenildiği şekilde şu an sayısını tam hatırlayamadığım 5-6 tane dosya bana getirildi. Bu dosyalarla ilgili incelemeler yaptım. Teknik bazı konularda bilgisine ve uzmanlığına güvendiğim bazı isimlerden kanaatler aldım" dedi.

"Benim yaptığım görüşmeler içeriğinde hiçbir suretle gayri hukuki bir menfaat temini olmamıştır"

Yılmaz'a savcılık tarafından üzerine atılı 'rüşvete aracılık etme' suçlamasına ilişkin de savunması soruldu. Yılmaz, "Arkadaşım Murat Onur bana, onun tanıdığı DAGİ isimli firmanın sahibi Mahmut Nedim Koç'un bir arsasına dair uzun süredir hukuki itilaf olduğunu, hukuken yapılabilecek bir şey olup olmadığını bir iki kere söyledi. Bir süre sonra arkadaşım ile beraber Mahmut Nedim Koç ile görüşmemiz oldu. Bu görüşmede Koç bana söz konusu araziyle ilgili hukuki itilaflar olduğunu, bu itilafları çözemediklerini, bu konuda hukuki olarak destek istediğini yapılabilecek bir şey olup olmadığını söyledi. Benim bu konuya dahil olmam bu şekilde başlamıştır. Yakup Öner'in de ifadesinde geçtiği şekilde hatırlamadığım bir tarihte Ekrem İmamoğlu'nun devam eden hukuki süreçleriyle ilgili Yenikapı'da kendisiyle yapılacak bir toplantıya davete gittiğimde Yakup Öner'in orada olduğunu gördüm. Öner'e, konulara ilişkin bilgisini kendisine sordum. O da o aşamada oradan ayrılmakta olan ve kendisini Ekrem İmamoğlu'nun çalışma arkadaşı, Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan'ın meselenin evveliyatına vakıf olduğunu ve ona sormamın doğru olabileceğini beyan etmesi üzerine o anda Emrah Şahan'a konuyu açtım. Bana buranın İstanbul'un en prestijli yerlerinden birisi olduğunu ve burada kent adına bir vizyon projesi geliştirmesini hayal ettiğini söyledi. Onu üzerinde çalışacaklarını söyledi. Benim söz konusu yerle ilgili özel olarak Yakup Öner veya Resul Emrah Şahan'a gitmiş olmam söz konusu değildir. Benim yaptığım görüşmeler içeriğinde hiçbir suretle gayri hukuki bir menfaat temini olmamıştır. Bu görüşmeler tamamen bu arazinin durumunun hukuki çerçevede değerlendirilmesine dahildir. Rüşvete ilişkin hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu yaşıma kadar hiçbir haksız kazanç içerisinde olmadım"

Hakimlik dahil olmak üzere yaklaşık 32 yıllık hukukçu olduğunu belirten Nusret Yılmaz, "Bu güne kadar yüzümü kızartacak herhangi bir eylem içerisinde bulunmamaya özen gösterdim. Bütün meseleye hukukçu hassasiyetiyle hak, hukuk ve nefaset ölçüsüyle yaklaştım. Gerek şahsımla gerek ailemle ilgili maddiyata yönelik bütün belgeleri, bütün bilgilere erişim sağlanabileceğini düşünüyorum. Bu yaşıma kadar hiçbir haksız kazanç içerisinde olmadım. Tarafıma yöneltmiş olduğunuz bu sorular çerçevesinde burada şüpheli değil en fazla tanık sıfatıyla beyanlarımın alınması gerektiğini düşünüyorum. Varsa üzerime atılı bir suçlama kesinlikle reddediyorum" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber