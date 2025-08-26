İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2025 18:13, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2025 18:51
Seferihisar Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 2 iş makinesi, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ile 182 personel sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.