Antalya'da iki depoda yangın çıktı
Antalya'nın Serik ilçesinde iki firmaya ait depolarda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2025 08:43, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2025 08:44
Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde bulunan bir soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki bakliyat deposuna sıçradı.
Antalya Büyükşehir, Serik Belediyesi ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.