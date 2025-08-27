İnternetten Yurtdışı Alışverişte Vergi Düzenlemesi Gündemde

Yurtdışından internet aracılığıyla yapılan gümrüksüz alışveriş tamamen kaldırılabilir. 30 Euro'luk gümrüksüz alışveriş limitinin tamamen sıfırlanması ve siparişlerin üzerine mevcut tarifeyle birlikte KDV ve ÖTV gibi vergilerin eklenmesi gündemde. Yurtdışı gümrüksüz alışveriş limiti, kargo bedelinin dahil edilmesinin ardından 27 Euro olarak uygulanıyor.

Ticaret Bakanlığı'nın değerlendirmeye aldığı çalışmaya göre, internet üzerinden yurtdışından yapılan gümrüksüz alışverişin tamamen kaldırılması söz konusu. Çin merkezli satış sitelerinin hızla büyümesiyle birlikte, yurtdışından yapılan bu tür alışverişler, yerli üreticilerin şikayetleri üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından ciddi şekilde ele alındı.

Gümrüksüz Alışverişte Yeni Düzenlemeler

Avrupa Birliği, bu alışveriş yönteminde 150 Euro muafiyetini 2028 yılına kadar kaldırmayı gündemine aldı. Ticaret Bakanlığı'nın değerlendirmesinin ardından, Türkiye'de de 30 Euro'luk gümrüksüz online alışveriş limitinin sıfırlanması bekleniyor. Gümrüksüz limit kaldırılırsa, alışverişlerin üzerine mevcut tarifeyle birlikte KDV ve ÖTV gibi vergiler de eklenecek.

Mevcut Uygulamalar ve Vergiler