Kırtasiye ürünleri seçiminde standartlara uygunluk önerisi
Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 90,9'a çıktı
Lisanslı Depo Bilgi Sistemi kuruluyor
İnternetten Yurtdışı Alışverişte Vergi Düzenlemesi Gündemde
İki kurumda bazı çalışanlar, sözleşmeli personel yapılıyor
Doktor, Kıyafetini Beğenmediği Kadın Hastayı Muayene Etmedi! Soruşturma Başlatıldı
Yakıt ikmal gemisinde yangın çıktı
Benzine zam geldi
Özel yurtlarda yüzde 50'ye varan zam
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
15 yaşındaki çocuk bulduğu altınları polise teslim etti
Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem
'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
Risk yüksek, sigorta yok: Her dört evden sadece birinde var!
Domateslerin çöpe döküldüğü markette Bakanlıktan denetim
'Doktor kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' iddiasına soruşturma
Türkiye'nin gururu KAAN, ABD basınında
Kurtulmuş yanıtladı: Öcalan serbest kalacak mı?
Bakanlıktan Hakem Kurulu kararına dair açıklama
Borsa İstanbul'dan çifte rekor!
Öğretmen eşlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
TOKİ harekete geçti: 81 ilde modern sığınaklar inşa edilecek
Hasta yakınını taciz iddiasında doktor görevden uzaklaştırıldı
Türkiye Kamu-Sen de Hakem Kurulu'ndan çekildi
Memur-Sen, Hakem Kurulu'ndan çekildi
MEB'in eğitim istatistiklerine TÜİK'ten kalite onayı
Hakem Kurulu'na Baskı ve Eylemler Sonuç Veriyor
YÖK: 400 bin yabancı öğrenci sınavsız üniversiteye yerleşmedi
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda 70 milyar lira tasarruf
Memur-Sen'den Hakem Kurulu'na Adalet Çağrısı
İnternetten Yurtdışı Alışverişte Vergi Düzenlemesi Gündemde

Ticaret Bakanlığı, yurtdışından yapılan gümrüksüz alışverişi tamamen kaldırmayı değerlendiriyor. KDV ve ÖTV gibi vergiler de eklenecek.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 27 Ağustos 2025 09:36, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2025 09:37
İnternetten Yurtdışı Alışverişte Vergi Düzenlemesi Gündemde

Yurtdışından internet aracılığıyla yapılan gümrüksüz alışveriş tamamen kaldırılabilir. 30 Euro'luk gümrüksüz alışveriş limitinin tamamen sıfırlanması ve siparişlerin üzerine mevcut tarifeyle birlikte KDV ve ÖTV gibi vergilerin eklenmesi gündemde. Yurtdışı gümrüksüz alışveriş limiti, kargo bedelinin dahil edilmesinin ardından 27 Euro olarak uygulanıyor.

Ticaret Bakanlığı'nın değerlendirmeye aldığı çalışmaya göre, internet üzerinden yurtdışından yapılan gümrüksüz alışverişin tamamen kaldırılması söz konusu. Çin merkezli satış sitelerinin hızla büyümesiyle birlikte, yurtdışından yapılan bu tür alışverişler, yerli üreticilerin şikayetleri üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından ciddi şekilde ele alındı.

Gümrüksüz Alışverişte Yeni Düzenlemeler

Avrupa Birliği, bu alışveriş yönteminde 150 Euro muafiyetini 2028 yılına kadar kaldırmayı gündemine aldı. Ticaret Bakanlığı'nın değerlendirmesinin ardından, Türkiye'de de 30 Euro'luk gümrüksüz online alışveriş limitinin sıfırlanması bekleniyor. Gümrüksüz limit kaldırılırsa, alışverişlerin üzerine mevcut tarifeyle birlikte KDV ve ÖTV gibi vergiler de eklenecek.

Mevcut Uygulamalar ve Vergiler

  • 6 Ağustos 2024 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemelere göre, bireysel olarak yurtdışından getirilen ürünlerin gümrük sınırı 150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürüldü.
  • 2024 yılı Aralık ayında alınan yeni kararla, kargo maliyetlerinin de dahil edilmesiyle sınır 27 Euroya çekildi ve her siparişe 3 Euro kargo bedeli eklendi.
  • Hızlı kargo veya posta yoluyla Türkiye'ye gönderilen ve ticari mahiyet taşımayan ürünler, Avrupa Birliği ülkelerinden geliyorsa %30, diğer ülkelerden geliyorsa %60 oranında gümrük vergisine tabi tutuluyor.
  • Ayrıca, 4760 Sayılı ÖTV Kanunu'na tabi bazı özel ürünler için %20 oranında maktu vergi uygulanıyor.

