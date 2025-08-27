İnternetten Yurtdışı Alışverişte Vergi Düzenlemesi Gündemde
Ticaret Bakanlığı, yurtdışından yapılan gümrüksüz alışverişi tamamen kaldırmayı değerlendiriyor. KDV ve ÖTV gibi vergiler de eklenecek.
Yurtdışından internet aracılığıyla yapılan gümrüksüz alışveriş tamamen kaldırılabilir. 30 Euro'luk gümrüksüz alışveriş limitinin tamamen sıfırlanması ve siparişlerin üzerine mevcut tarifeyle birlikte KDV ve ÖTV gibi vergilerin eklenmesi gündemde. Yurtdışı gümrüksüz alışveriş limiti, kargo bedelinin dahil edilmesinin ardından 27 Euro olarak uygulanıyor.
Ticaret Bakanlığı'nın değerlendirmeye aldığı çalışmaya göre, internet üzerinden yurtdışından yapılan gümrüksüz alışverişin tamamen kaldırılması söz konusu. Çin merkezli satış sitelerinin hızla büyümesiyle birlikte, yurtdışından yapılan bu tür alışverişler, yerli üreticilerin şikayetleri üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından ciddi şekilde ele alındı.
Gümrüksüz Alışverişte Yeni Düzenlemeler
Avrupa Birliği, bu alışveriş yönteminde 150 Euro muafiyetini 2028 yılına kadar kaldırmayı gündemine aldı. Ticaret Bakanlığı'nın değerlendirmesinin ardından, Türkiye'de de 30 Euro'luk gümrüksüz online alışveriş limitinin sıfırlanması bekleniyor. Gümrüksüz limit kaldırılırsa, alışverişlerin üzerine mevcut tarifeyle birlikte KDV ve ÖTV gibi vergiler de eklenecek.
Mevcut Uygulamalar ve Vergiler
- 6 Ağustos 2024 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemelere göre, bireysel olarak yurtdışından getirilen ürünlerin gümrük sınırı 150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürüldü.
- 2024 yılı Aralık ayında alınan yeni kararla, kargo maliyetlerinin de dahil edilmesiyle sınır 27 Euroya çekildi ve her siparişe 3 Euro kargo bedeli eklendi.
- Hızlı kargo veya posta yoluyla Türkiye'ye gönderilen ve ticari mahiyet taşımayan ürünler, Avrupa Birliği ülkelerinden geliyorsa %30, diğer ülkelerden geliyorsa %60 oranında gümrük vergisine tabi tutuluyor.
- Ayrıca, 4760 Sayılı ÖTV Kanunu'na tabi bazı özel ürünler için %20 oranında maktu vergi uygulanıyor.