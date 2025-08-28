Komisyon, İş Dünyası ve sendikaları dinleyecek

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 7. toplantısı sona erdi.

TBMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, komisyonun bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplandığı anımsatıldı.

İki oturum olarak yapılan toplantının ilk bölümünde 20. TBMM Başkanı Hikmet Çetin, 21. TBMM Başkanı Ömer İzgi, 22. TBMM Başkanı Bülent Arınç, 23. TBMM Başkanı Köksal Toptan ve 24. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in, ikinci bölümde ise 25. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 26. TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, 27. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 28. TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve 29. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Kurtulmuş'un yasama faaliyetleri ve siyasi çalışmalar açısından engin tecrübelere sahip, Türkiye'nin temel meselelerini yakinen takip eden ve çözüm üretmek için gayret sarf etmiş olan önceki dönem Meclis başkanlarının dinlenilmesinin önemine vurgu yaptığı aktarılarak, "Komisyonun gelecek toplantılarında iş dünyasının, memur ve işçi sendikalarının temsilcileri dinlenecektir. Ayrıca çatışma çözümü alanında, dünya örnekleri üzerine çalışmalar yapan akademisyenler ve uzmanlar davet edilerek görüş ve önerileri de alınacaktır." ifadelerine yer verildi.