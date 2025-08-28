Komisyon, İş Dünyası ve sendikaları dinleyecek

Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
Bakan Tekin: Eğitim sadece öğretmenlerin sırtına yüklenecek bir süreç değil
Bakan Tekin: Eğitim sadece öğretmenlerin sırtına yüklenecek bir süreç değil
Eksi netle üniversite: Aralarında burs kazananlar da var!
Eksi netle üniversite: Aralarında burs kazananlar da var!
Benzinin ardından bir zam da motorine geliyor
Benzinin ardından bir zam da motorine geliyor
Gram altın rekor kırdı!
Gram altın rekor kırdı!
KPSS A Grubu Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
KPSS A Grubu Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
İstanbullular dikkat! Cumartesi bu yollar trafiğe kapalı
İstanbullular dikkat! Cumartesi bu yollar trafiğe kapalı
Bakan Bolat: Cari İşlemler Hesabında Fazla Bekleniyor
Bakan Bolat: Cari İşlemler Hesabında Fazla Bekleniyor
15 bin öğretmen atama mülakat sonuçları açıklanıyor!
15 bin öğretmen atama mülakat sonuçları açıklanıyor!
MHRS sistemi üniversite hastanelerine entegre edildi
MHRS sistemi üniversite hastanelerine entegre edildi
Kırıkkale Üniversitesi'nin acı kaybı! Prof. Suphi Aslanoğlu vefat etti
Kırıkkale Üniversitesi'nin acı kaybı! Prof. Suphi Aslanoğlu vefat etti
MSB'den Harp okulları mezuniyetinde değişiklik: Bu yıl tek tören olacak
MSB'den Harp okulları mezuniyetinde değişiklik: Bu yıl tek tören olacak
Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira ceza
Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira ceza
Elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldı
Elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldı
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı haziranda arttı!
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı haziranda arttı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı
Bugün 5 ilde sağanak yağış görülecek
Bugün 5 ilde sağanak yağış görülecek
Marketlere doğrudan alım zorunluluğu geliyor
Marketlere doğrudan alım zorunluluğu geliyor
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 847 Bin Hap Ele Geçirildi
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 847 Bin Hap Ele Geçirildi
YÖK'ten depremzede öğrenci kararı: 'Özel öğrencilik' hakkı uzatıldı
YÖK'ten depremzede öğrenci kararı: 'Özel öğrencilik' hakkı uzatıldı
Üniversitenin maaş promosyonu ihalesinde rekor teklif
Üniversitenin maaş promosyonu ihalesinde rekor teklif
Cevdet Yılmaz: KKM'nin maliyeti de faydası da oldu
Cevdet Yılmaz: KKM'nin maliyeti de faydası da oldu
Beyoğlu Belediyesi'ndeki eski tarihli ihalelere de soruşturma
Beyoğlu Belediyesi'ndeki eski tarihli ihalelere de soruşturma
Galatasaray'dan Rezan Epözdemir kararı
Galatasaray'dan Rezan Epözdemir kararı
İlk 7 ayda 2,9 milyon satış: İkinci elde en çok satan modeller!
İlk 7 ayda 2,9 milyon satış: İkinci elde en çok satan modeller!
Bakanlıktan açıklama geldi: Gümrüksüz alışveriş kaldırılacak mı?
Bakanlıktan açıklama geldi: Gümrüksüz alışveriş kaldırılacak mı?
Sahibi gözaltında: ASSAN Group'a bağlı şirketlere kayyım atandı!
Sahibi gözaltında: ASSAN Group'a bağlı şirketlere kayyım atandı!
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Komisyon, İş Dünyası ve sendikaları dinleyecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun gelecek toplantılarında, iş dünyası ile memur ve işçi sendikalarının temsilcilerinin dinleneceği, ayrıca çatışma çözümü alanında, dünya örnekleri üzerine çalışmalar yapan akademisyenler ve uzmanlar davet edilerek görüş ve önerilerinin alınacağı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2025 16:40, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2025 16:39
Yazdır
Komisyon, İş Dünyası ve sendikaları dinleyecek

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 7. toplantısı sona erdi.

TBMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, komisyonun bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplandığı anımsatıldı.

İki oturum olarak yapılan toplantının ilk bölümünde 20. TBMM Başkanı Hikmet Çetin, 21. TBMM Başkanı Ömer İzgi, 22. TBMM Başkanı Bülent Arınç, 23. TBMM Başkanı Köksal Toptan ve 24. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in, ikinci bölümde ise 25. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 26. TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, 27. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 28. TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve 29. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Kurtulmuş'un yasama faaliyetleri ve siyasi çalışmalar açısından engin tecrübelere sahip, Türkiye'nin temel meselelerini yakinen takip eden ve çözüm üretmek için gayret sarf etmiş olan önceki dönem Meclis başkanlarının dinlenilmesinin önemine vurgu yaptığı aktarılarak, "Komisyonun gelecek toplantılarında iş dünyasının, memur ve işçi sendikalarının temsilcileri dinlenecektir. Ayrıca çatışma çözümü alanında, dünya örnekleri üzerine çalışmalar yapan akademisyenler ve uzmanlar davet edilerek görüş ve önerileri de alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber