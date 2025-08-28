İstanbullular dikkat! Cumartesi bu yollar trafiğe kapalı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ömer Çelik: Özgür Özel'in Üslubu Meşru Siyasetin Dışında

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yargı kurumları ve mensuplarına yönelik ifadelerini eleştirdi.

28 Ağustos 2025 12:46, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2025 13:40
Ömer Çelik: Özgür Özel'in Üslubu Meşru Siyasetin Dışında

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yargı kurumları ve mensuplarına yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özgür Özel'in üslubunun meşru siyaset alanının dışına çıktığını belirtti ve bunun asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. Siyasi partilerin en büyük misyonunun, "siyasi meşruiyet" alanını tüm galiz müdahalelerden korumak olduğunu ifade eden Çelik, Özel'in yargı kurumlarını ve mensuplarını hedef alan sözlerinin siyasi eleştiri olmadığını dile getirdi.

Çelik'ten Sert Açıklamalar

  • Özgür Özel'in üslubu, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır.
  • Bu asla kabul edilemez.
  • Siyasi partiler meşru alan içinde var olur.
  • Siyasi meşruiyet alanı tüm galiz müdahalelerden korunmalıdır.

Demokratik Değerlere Vurgu

Çelik, Özgür Özel'in meşru kurumları gayrimeşru bir üslupla hedef almasının, kendi siyaset yaptığı zemini de var eden en temel demokratik değerleri tahrip etmeye çalıştığını söyledi. Ayrıca, Özel'in kendi partisini siyasi meşruiyet dışına çekmeye çalışmasının kendisini ilgilendirdiğini, ancak devlet kurumlarına ve demokratik siyaset alanına müdahale etmesine asla müsaade edilmeyeceğini belirtti.


