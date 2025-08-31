Prof. Dr. Tahire Başerer evinde ölü bulundu
İstanbul Şişli'de yalnız yaşayan Prof. Dr. Tahire Başerer evinde ölü bulundu. Başerer'in cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesine götürüldü.
Şişli Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nde bir binada Tahire Başerer'e ulaşamayan avukatı, Başerer'in yaşadığı dairesine gitti.
Avukat, daire kapısını açan olmayınca itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Kapıyı açan ekipler, Tahire Başerer'in hareketsiz yattığını gördü.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Başerer'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Başerer'in cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.
TAHİRE BEŞERER KİMDİR?
Tahişre Beşerer, 1945 Ordu Fatsa doğumludur.
İlk ve ortaöğrenimini Fatsa'da tamamlamıştır. Lise öğrenimini İstanbul Kız Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Tıp Fakültesi'ne girmeye hak kazanmış ve 1969 yılında mezun olmuştur.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde sırasıyla; 1974'de uzman, 1980'de doçent ve 1988'de profesör olmuştur.