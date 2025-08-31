CHP'li Keçiören Belediyesi Atatürk heykeli açtı

CHP'li Keçiören Belediyesi başkanı Mesut Özarslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ilçeye "30 Ağustos Zafer Anıtı" kazandırdı.

YENİ ATATÜRK HEYKELİ AÇILDI

Açılışa CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk heykelinin yanında 'bozkurt' heykelinin de olması dikkat çekti.

"GAZİ ATATÜRK BİR BOZKURT GİBİ.."

Açılışta konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan şu ifadeleri kullandı:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir bozkurt gibi kanındaki asil damarın ona verdiği şuurla her zaman hür kalmak uğrunda Türk milleti ve ordusunu ilelebet payidar kılmıştır. Ve emanet ettiği Cumhuriyeti de bizlere, gelecek nesillere ve şanlı Türk bayrağımızı geleceğe taşıyacak kuşaklara bırakmamızı istemiştir.

Biz de buna sadık kalıyoruz. Kimse dincilik kisvesi altında bu millete ders vermeye kalkmasın, bu milleti kullanmaya asla ve asla teşebbüs etmesin.