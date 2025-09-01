Emekliye Eylül Sürprizi! En Yüksek Promosyonlar Açıklandı
İkinci el pazarında rekor gelebilir! İlk 8 ayda 5,5 milyon araç satıldı

Ağustos ayında 100 bine yakın alım-satım adedine ulaşan ikinci el pazarında yıl sonu beklentisi 9 milyon

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 01 Eylül 2025 09:27, Son Güncelleme : 01 Eylül 2025 09:29
İkinci el pazarında rekor gelebilir! İlk 8 ayda 5,5 milyon araç satıldı

Sıfır otomobil pazarında yaşanan dikkat çekici yükseliş, etkisini ikinci el pazarında da gösteriyor. Yılın ilk yedi ayında toplam 715 bin adetlik satışa ulaşan sıfır araç pazarının, ağustos ayının tamamlanmasıyla 800 bin adedin üzerine çıkması bekleniyor.

Konuyla ilgili değerlendirmesinde yılın kalan dört ayında da kampanyaların etkisinin daha da belirginleşeceğini öngördüklerini dile getiren Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"2025'in ilk yarısında krediye erişim görece daha zordu; ancak yılın ikinci yarısında finansal enstrümanlar çeşitlenmiş durumda. Şu anda 15'e yakın marka sıfır faizli kredi kampanyası yürütüyor. Eylül itibarıyla kampanyaların çeşitlenerek takas destekleri, nakit alım avantajları ve farklı finansal teşviklerle genişlemesi bekleniyor. Cardata olarak yıl sonu beklentimiz, pazarın 1,3 milyon adet seviyesini aşarak cumhuriyet tarihinin satış rekorunu kıracağı yönünde. İkinci el pazarında ise ağustos ayı özelinde satışların 100 bin adet bandına yakın, hatta üzerinde kapanmasını bekliyoruz. Cardata verilerine göre, Ocak-Ağustos 2025 döneminde ikinci el araç satışları 5,5 milyon adede ulaştı. Önümüzdeki aylarda da bu ivmenin devam etmesi ve yıl sonunda 9 milyon adetlik satışla tarihi bir rekor kırılmasını bekliyoruz."

Pazarda ilk 10

  • Renault Clio
  • Renault Megane
  • Fiat Egea
  • Toyota Corolla
  • Hyundai i20
  • Volkswagen Polo
  • Opel Astra
  • Dacia Sandero
  • Skoda Octavia
  • Honda Civic

