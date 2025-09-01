Kardeşi ve yeğenlerinin gözü önünde eniştesini öldürdü

Olay, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi 54'üncü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Buğdaycı ile kayınbiraderi M.B. arasında daha önceden alacak verecek nedeniyle tartışma yaşanmıştı. Sabah saatlerinde Mehmet Buğdaycı'nın evine giden M.B. arasında yeniden tartışma çıktı. Bu sırada M.B. belindeki tabancayla eniştesi Mehmet Buğdaycı'ya ateş etti. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Buğdaycı olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay sırasında evde bulunan Buğdaycı'nın eşi ve 3 çocuğu büyük korku yaşadı.

Mehmet Buğdaycı'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan katil zanlısı M.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.