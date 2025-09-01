Akın Gürlek'in evinin önünde 2 motosikletli gözaltına alındı

Bugün 00.00 sıralarında Başsavcı Gürlek'in evinin önüne gelen motosikletli 2 şüpheli, görevli koruma polislerine "Savcı geldi mi? Savcı ne zaman gelir?" gibi farklı sorular yönelttikten sonra bölgeden uzaklaştı.

Şüphelilerin 15 dakika sonra adresin önünden tekrar geçmeleri üzerine polis memurları şüphelenerek zanlıları gözaltına aldı.

Şüphelilerden T.Ç'nin (22) 2 suç kaydı, M.E.K'nin (22) de 1 suç kaydı olduğu, şu ana kadar da herhangi bir terör örgütüyle bağlantıları bulunamadığı öğrenildi.

Zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.