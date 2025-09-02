MEB, 'Güvenle Yaşamak: Erdemlerden Eylemlere' başlıklı bülten yayımladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şiddetin bireyler üzerindeki etkilerini, önleyici müdahale programlarına ilişkin bilgileri ve toplumsal yansımalarını içeren bültende, şiddetin birey ve toplum üzerindeki çok yönlü etkilerine dair kapsamlı içerikler yer alıyor.

Bültende fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik, dijital ve sosyal şiddet türleri ele alındı ve Bakanlıkça gerçekleştirilen "Türkiye Genelinde Öğrencilerde Şiddet Algısı Araştırması" ve "Okullarda Şiddet Risk Haritaları" gibi çalışmalara yer verildi. Bu kapsamlı veriler, şiddetin nedenlerini anlamak ve müdahale stratejileri geliştirmek açısından önemli bir kaynak sunuyor.

"Şiddet Döngüsü, Şiddeti Açıklayan Psikolojik Yaklaşımlar, Şiddette Aile Faktörü, Şiddetle Mücadelede Eğitim, Aile ve Toplum İş Birliği" gibi başlıklarda içeriklere yer verilen bültende, kapsamlı bir yol haritası sunuluyor. Ayrıca, Bakanlık tarafından yürütülen şiddeti önleme, müdahale ve izleme çalışmalarına da yer veriliyor.

Ebeveynlerin çocuklarını şiddet risklerinden koruma süreçlerinde dikkat etmeleri gereken unsurlara değinilen bültende, aile, okul ve toplum işbirliğinin önemi vurgulanıyor. Bu çalışmayla bireyin güvenliğini ve toplumun esenliğini merkeze alarak farkındalığı artırmak, koruyucu tedbirleri güçlendirmek ve bireylerin şiddetten uzak, sağlıklı bir yaşam inşa etmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

"Şiddetsiz bir yaşam herkesin hakkıdır"

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bültene özel yazı kaleme aldı.

Tekin, yazısında şiddetin sadece bireylerin değil, tüm toplumun güvenliğini tehdit eden kapsamlı bir sorun olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şiddet, bireyler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin ötesinde toplumsal düzeni ve güvenliği zedeleyen, çok katmanlı ve kapsamlı bir sorundur. Fiziksel, psikolojik ya da ekonomik şiddet türleri insanların temel hak ve özgürlüklerini engellemekte, insanların güvende oldukları duygusunu, sosyal ilişkilerini ve toplumsal işbirliğini olumsuz etkilemektedir. Şiddetsiz bir yaşam herkesin hakkıdır. Bu hakkı güvence altına almak ve her bireyin güvenli ve erdemli bir yaşam sürdürebilmesini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur."