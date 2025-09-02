MEB, 'Güvenle Yaşamak: Erdemlerden Eylemlere' başlıklı bülten yayımladı

'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'
'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Belediye Başkanı'nın Evine Molotof Atan Çocuklar Yakalandı
Belediye Başkanı'nın Evine Molotof Atan Çocuklar Yakalandı
KYK Yurt Başvuruları Başladı
KYK Yurt Başvuruları Başladı
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül
YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül
Jandarma ile tartışma görüntüleri gündem olmuştu: AK Parti'li başkan istifa etti
Jandarma ile tartışma görüntüleri gündem olmuştu: AK Parti'li başkan istifa etti
6 milletvekili hakkında 11 fezleke Meclis'te: 4'ü Özgür Özel'e ait
6 milletvekili hakkında 11 fezleke Meclis'te: 4'ü Özgür Özel'e ait
Türkiye'nin tek baklava okulu: Öğrenci eliyle uygun fiyatlı baklava!
Türkiye'nin tek baklava okulu: Öğrenci eliyle uygun fiyatlı baklava!
'Sadece CHP'li belediyelerle ilgili soruşturma var' iddiasına Bakan Tunç'tan yanıt
'Sadece CHP'li belediyelerle ilgili soruşturma var' iddiasına Bakan Tunç'tan yanıt
'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlama
'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlama
MHRS artık üniversite hastanelerinde: İlk uygulama Yozgat Bozok'ta
MHRS artık üniversite hastanelerinde: İlk uygulama Yozgat Bozok'ta
Erdoğan'dan yüksek emlak vergisi rayiç bedelleri ile ilgili inceleme talimatı
Erdoğan'dan yüksek emlak vergisi rayiç bedelleri ile ilgili inceleme talimatı
İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu
İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu
Savunma sanayisinde büyük başarı: 5 şirket Defense News Top 100 listesinde
Savunma sanayisinde büyük başarı: 5 şirket Defense News Top 100 listesinde
Akın Gürlek: İBB dosyası bu yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası
Akın Gürlek: İBB dosyası bu yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası
Valilikten genelge: Motosiklet park alanlarına yeni düzenleme
Valilikten genelge: Motosiklet park alanlarına yeni düzenleme
Üniversite promosyon anlaşmasında Türkiye rekoru kırdı
Üniversite promosyon anlaşmasında Türkiye rekoru kırdı
Yargıtay Başkanı: Çok ağır dosya yükü altında çalışıyoruz
Yargıtay Başkanı: Çok ağır dosya yükü altında çalışıyoruz
AYM'den 'Rabia Naz' kararı: Soruşturma özensiz yürütüldü
AYM'den 'Rabia Naz' kararı: Soruşturma özensiz yürütüldü
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Grubuna Girmeye Hazırlanıyor'
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Grubuna Girmeye Hazırlanıyor'
Ana sayfaHaberler Eğitim

MEB, 'Güvenle Yaşamak: Erdemlerden Eylemlere' başlıklı bülten yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak ve toplumsal bilinç düzeyini artırmak amacıyla "Güvenle Yaşamak: Erdemlerden Eylemlere" başlıklı bülten yayımladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2025 10:32, Son Güncelleme : 02 Eylül 2025 10:33
Yazdır
MEB, 'Güvenle Yaşamak: Erdemlerden Eylemlere' başlıklı bülten yayımladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şiddetin bireyler üzerindeki etkilerini, önleyici müdahale programlarına ilişkin bilgileri ve toplumsal yansımalarını içeren bültende, şiddetin birey ve toplum üzerindeki çok yönlü etkilerine dair kapsamlı içerikler yer alıyor.

Bültende fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik, dijital ve sosyal şiddet türleri ele alındı ve Bakanlıkça gerçekleştirilen "Türkiye Genelinde Öğrencilerde Şiddet Algısı Araştırması" ve "Okullarda Şiddet Risk Haritaları" gibi çalışmalara yer verildi. Bu kapsamlı veriler, şiddetin nedenlerini anlamak ve müdahale stratejileri geliştirmek açısından önemli bir kaynak sunuyor.

"Şiddet Döngüsü, Şiddeti Açıklayan Psikolojik Yaklaşımlar, Şiddette Aile Faktörü, Şiddetle Mücadelede Eğitim, Aile ve Toplum İş Birliği" gibi başlıklarda içeriklere yer verilen bültende, kapsamlı bir yol haritası sunuluyor. Ayrıca, Bakanlık tarafından yürütülen şiddeti önleme, müdahale ve izleme çalışmalarına da yer veriliyor.

Ebeveynlerin çocuklarını şiddet risklerinden koruma süreçlerinde dikkat etmeleri gereken unsurlara değinilen bültende, aile, okul ve toplum işbirliğinin önemi vurgulanıyor. Bu çalışmayla bireyin güvenliğini ve toplumun esenliğini merkeze alarak farkındalığı artırmak, koruyucu tedbirleri güçlendirmek ve bireylerin şiddetten uzak, sağlıklı bir yaşam inşa etmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

"Şiddetsiz bir yaşam herkesin hakkıdır"

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bültene özel yazı kaleme aldı.

Tekin, yazısında şiddetin sadece bireylerin değil, tüm toplumun güvenliğini tehdit eden kapsamlı bir sorun olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şiddet, bireyler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin ötesinde toplumsal düzeni ve güvenliği zedeleyen, çok katmanlı ve kapsamlı bir sorundur. Fiziksel, psikolojik ya da ekonomik şiddet türleri insanların temel hak ve özgürlüklerini engellemekte, insanların güvende oldukları duygusunu, sosyal ilişkilerini ve toplumsal işbirliğini olumsuz etkilemektedir. Şiddetsiz bir yaşam herkesin hakkıdır. Bu hakkı güvence altına almak ve her bireyin güvenli ve erdemli bir yaşam sürdürebilmesini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber