İzmir'de eğitim uçağı düştü: 1 ölü
İzmir'in Torbalı ilçesinde eğitim uçağı düştü. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada pilot adayının hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Eylül 2025 10:05, Son Güncelleme : 03 Eylül 2025 10:23
Torbalı İlçesi Kırbaş Mahallesi'nde düşen eğitim uçağının Selçuk Havalimanı'ndan havalandığı, kazada pilot adayının yaşamını yitirdiği öğrenildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kurtarma çalışması başlattı.