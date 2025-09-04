Türkiye'de mobil uygulamalara siber saldırı dalgası
Satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli veya hibrit
Restoranda bıçaklanan savcı Ercan Kayhan hayatını kaybetti
İzmir'de simit zammı iddialarına Bakanlık'tan açıklama
Okul servislerine %50 zam talebi: Gerekçe 'triger kayışı fiyatı arttı'
Bakanlıktan rekor destek: 25 bin gence ücretsiz kurs
KVKK'den uyarı: Çocukların akıllı cihaz ayarlarını gözden geçirin
Erdoğan: Netanyahu denilen kafirin kıyamına seyirci kalamayız
Tesla Türkiye'den iş ilanı: Teknik personel ve yönetici aranıyor
Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yıl sonunda %29'un altına inecek
TBMM sınavla sözleşmeli bilişim personeli alacak
Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangını kontrol altında
70 km'de 30 kat zam: Çiftçi zarar ediyor, tüketici pahalıya yiyor
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Togg'dan yeni kampanya: Düşük peşinatla T10X V2!
28 yeni ürün taklit-tağşişli gıdalar listesine girdi
KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Açıldı
İşlenmeyen araziler kiralanacak: Çiftçiye yeni fırsat
Memur-Sen: Maaş Artışları Enflasyon Karşısında Eriyor
Önder Kahveci: Eriyen maaşlarla daha fazla yol gidilemeyeceği açıktır
Bakan Tunç: Özgür Özel'in ifadaleri çok talihsiz
İthalat 11 ay sonra geriledi: Dış ticaret açığı belli oldu!
Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı
Osman Kaya: Memurlarımız yoksulluk sınırının altında çalışıyor
Öğretmenlerin İkinci İl Dışı Başvurusu Başladı
Eylül ayı kira artış oranı ne oldu?
CHP'li Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine operasyon
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Motorine zam bekleniyor
Taşıt Kredisi Faizlerinde Yeni İndirim: En Uygun Bankalar Hangileri?
Haberler Siyasi

4 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları

4 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2025 00:01, Son Güncelleme : 04 Eylül 2025 00:05
4 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kuruluş haftası etkinliklerinin açılışı kapsamında basın açıklaması yapacak.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, MÜSİAD Aile Dostu İş Yeri Projesi İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında basın açıklaması yapacak.

(Şanlıurfa/11.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, basın mensuplarıyla toplantı yapacak, şehit ailesini ziyaret edecek, "Gönül Ziyareti"nde bulunacak, şehit yakını ve gazi aileleriyle bir araya gelecek, esnaf ziyareti gerçekleştirecek, TÜGVA Gençlik Buluşması'na katılacak, parti teşkilatıyla buluşacak ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak.

(Ordu/11.00-18.30)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Valiliği, Belediye Başkanlığını, partisinin il başkanlığını, Deyrulzafaran Manastırı'nı ve Midyat'ta Mor Gabriel Manastırı'nı ziyaret edecek.

(Mardin/13.30-17.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu'na katılacak.

(İzmir/11.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği, Belediye Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti İl Başkanlığı ve MHP İl Başkanlığı ile Bayburt Üniversitesi'nde sera ve belediye tarım yerleşkesine ziyarette bulunacak, STK'lerle buluşacak.

(Bayburt/13.00-18.00)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Eurasia Konferans ve Sergisi ile WorldFood Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'na katılacak.

(İstanbul/09.30/16.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin dolaylı AR-GE teşviklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini, ağustos ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu ve Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu duyuracak.

(İstanbul/14.30/18.00)

6- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası Aile Çalıştayı'na katılacak.

(Konya/15.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arhavi Sahil Projesi'ni inceleyecek, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, turizm STK ve sektör temsilcileriyle bir araya gelecek, Ardanuç Kalesi ve kanyonda incelemelerde bulunacak, Ardahan Valiliği ve Ardahan Kalesi'ne ziyaret gerçekleştirecek.

(Artvin/09.30/11.30/12.30/13.00/14.45/Ardahan/16.45/17.30)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'a konuk olacak.

(Tiflis/19.00)

2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu, 4 müsabakayla tamamlanacak.

3- Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda çeyrek final maçları sona erecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde ABD ile karşı karşıya gelecek.

(Bangkok/16.30)

