Ticaret Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 10/6/2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ı) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri çerçevesinde hesaplanan süreleri,"

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan "ürün güvenliği denetimleri müdürü," ibaresi, aynı fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "APK uzmanı, savunma uzmanı," ibaresi ile ", raportör" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (d) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan "anbar memuru," ibaresi "ambar memuru," şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,"

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 8- (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Merkez teşkilatı şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, araştırmacı ve sivil savunma uzmanı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl veya merkez teşkilatında; çözümleyici veya mühendis kadrosunda en az üç yıl ya da şef, kısım amiri veya ayniyat saymanı kadrosunda en az dört yıl ya da mütercim, kütüphaneci, grafiker, psikolog veya programcı kadrosunda en az yedi yıl ya da muayene memuru kadrosunda en az dört yıl çalışmış olmak kaydıyla Bakanlıkta muayene memuru kadrosunda toplamda en az sekiz yıl çalışmış olmak,

b) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Çözümleyici veya mühendis kadrosunda en az üç yıl veya istatistikçi, fizikçi ve matematikçi kadrolarının herhangi birinde en az beş yıl ya da programcı kadrosunda en az yedi yıl çalışmış olmak,

3) En az bir programlama dili bildiğini transkript ile belgelendirmek veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

c) Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, araştırmacı ve sivil savunma uzmanı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl veya merkez teşkilatında; mimar, çözümleyici veya mühendis kadrosunda en az üç yıl ya da şef, kısım amiri veya ayniyat saymanı kadrosunda en az dört yıl ya da mütercim, diyetisyen veya programcı kadrosunda en az yedi yıl ya da muayene memuru kadrosunda en az dört yıl çalışmış olmak kaydıyla Bakanlıkta muayene memuru kadrosunda toplamda en az sekiz yıl veya tekniker kadrosunda en az sekiz yıl çalışmış olmak,

ç) Gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü ve tasfiye işletme müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı ve araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl çalışmış olmak,

d) Dış ticaret işlemleri müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Dış ticaret işlemleri müdürlüğünde şef kadrosunda en az dört yıl veya mühendis kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak,

e) Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı ve araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl ya da mimar veya mühendis kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak,

f) Hukuk hizmetleri müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Avukat kadrosunda en az sekiz yıl çalışmış olmak,

g) Personel müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı ve araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl veya Genel Müdürlük şef kadrosunda en az dört yıl çalışmış olmak,

ğ) Laboratuvar müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin mühendislik fakültelerinden veya kimya lisans bölümünden mezun olmak,

2) Bakanlık laboratuvar müdürlüklerinde mühendis veya kimyager kadrosunda en az beş yıl çalışmış olmak,

h) Gümrükler muhafaza kriminal laboratuvar müdürlüğü laboratuvar müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin mühendislik fakültelerinden veya kimya lisans bölümünden mezun olmak,

2) Mühendis veya kimyager kadrosunda en az beş yıl çalışmış olmak,

3) Kriminal uzmanlık alanlarının birinde en az beş yıl çalışmış olmak ve kriminal uzmanlık sertifikasına sahip olmak,

ı) Ticaret il müdürlüğü şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Uzman, eğitim uzmanı ve araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl ya da mimar veya mühendis kadrosunda en az üç yıl ya da şef kadrosunda en az dört yıl çalışmış olmak,

i) Gümrük müdür yardımcısı ve işletme müdür yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Şef veya kısım amiri kadrosunda en az iki yıl ya da muayene memuru kadrosunda en az beş yıl çalışmış olmak,

j) Bölge amiri kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Şef veya kısım amiri kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,

k) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Ambar memuru, bilgisayar işletmeni, icra memuru, memur, muhafaza memuru, satış memuru, tüketici hakem heyeti raportörü, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve veznedar kadrolarının herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda ayrı ayrı veya toplamda en az iki yıl çalışmış olmak,

3) En az dört yıl hizmet süresi bulunmak,

l) Kısım amiri kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Ambar memuru, bilgisayar işletmeni, icra memuru, memur, muhafaza memuru, satış memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve veznedar kadrolarının herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda ayrı ayrı veya toplamda en az iki yıl çalışmış olmak,

3) En az dört yıl hizmet süresi bulunmak,

4) Erkekler için en az 172 cm, kadınlar için ise en az 165 cm boyunda olmak,

m) Araştırmacı ve uzman kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Şef, kısım amiri, ayniyat saymanı ve çözümleyici kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl veya muayene memuru kadrosunda en az beş yıl ya da mütercim veya programcı kadrosunda en az yedi yıl çalışmış olmak,

n) Eğitim uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Şef, kısım amiri, ayniyat saymanı ve çözümleyici kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl veya muayene memuru, mütercim, programcı, muhafaza memuru, memur, icra memuru, ambar memuru, veznedar, satış memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni kadrolarının herhangi birinde en az yedi yıl çalışmış olmak,

o) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Şef, kısım amiri, ayniyat saymanı ve çözümleyici kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl veya muayene memuru, mütercim, programcı, muhafaza memuru, memur, icra memuru, ambar memuru, veznedar, satış memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni kadrolarının herhangi birinde en az yedi yıl çalışmış olmak,

ö) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik veya istatistik bölümleri ya da mühendislik fakültelerinden mezun olmak,

2) Programcı kadrosunda en az dört yıl çalışmış olmak,

3) En az iki programlama dili bildiğini transkript ile belgelendirmek veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

4) Son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde alınmış bulunan YDS/e-YDS'den en az (D) seviyesinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeyi ibraz etmek,

p) Memur, icra memuru, ambar memuru, veznedar, satış memuru ve tüketici hakem heyeti raportörü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Gemi adamı, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek hizmetleri grubu kadrolarının herhangi birinde en az bir yıl çalışmış olmak,

r) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Gemi adamı, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek hizmetleri grubu kadrolarının herhangi birinde en az bir yıl çalışmış olmak,

3) Bakanlıkça ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar kurslarında başarılı olmak veya Milli Eğitim Bakanlığınca veya üniversitelerce düzenlenen ve hizmet içi eğitim niteliğinde olmayan bilgisayar kursunu bitirdiğini sertifika ile belgelendirmek ya da yükseköğrenimde bilgisayar eğitiminde başarılı olduğunu transkript ile belgelendirmek,

s) Gemi adamı kadrosuna atanabilmek için;

1) Denizcilik, deniz ulaştırma ve işletme, deniz ve liman işletmeciliği, gemi inşaatı, gemi makineleri işletmeciliği, marina ve yat işletmeciliği, yat kaptanlığı ön lisans programlarından ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bunlara denk veya eş değer kabul edilen bölümlerden mezun olmak,

2) Gemi adamı yeterlik belgesine sahip olmak,

3) 29/8/2024 tarihli ve 32647 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinde belirtilen STCW sertifika eğitimleri ve belgelerine sahip olmak,

4) Destek hizmetleri grubu kadrolarının herhangi birinde en az bir yıl çalışmış olmak,

ş) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Destek hizmetleri grubu kadrolarının herhangi birinde en az bir yıl çalışmış olmak,

3) (D) veya (DE) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

t) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Destek hizmetleri grubu kadrolarının herhangi birinde en az bir yıl çalışmış olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartlar ile 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,

gerekir."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "Kimyager ve istatistikçi kadrolarının" ibaresi "İstatistikçi kadrosunun" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ç) Bakanlıkta ticaret uzmanı, ticaret başmüfettişi, ticaret müfettişi, iç denetçi, Avrupa Birliği uzmanı, ihracatı geliştirme uzmanı, mali hizmetler uzmanı ve hizmet birimlerinde daire başkanı veya daha üst görevlerde bulunanların bu Yönetmelikte sayılan kadrolara görevin gerektirdiği nitelikleri taşımak kaydıyla atanmalarında, ilgili hizmet gruplarındaki alt görevlerde çalışma ve sınav şartı aranmaz.

d) Bakanlıkta ticaret denetmeni kadrosunda görev yapanların dış ticaret işlemleri müdürü kadrosuna, 7 nci maddede belirtilen nitelikleri taşımak kaydıyla atanmalarında, alt görevlerde çalışma ve sınav şartı aranmaz."

"(3) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmeliğin görevde yükselme sınavına ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bakanlıkta en az beş yıl avukat kadrosunda çalışmış olanlar, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak kaydıyla, hukuk müşaviri kadrosuna atanabilir."

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.