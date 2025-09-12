İmamoğlu'nun diploma yargılaması bugün başlıyor
C31K Platformuna operasyon: 30 kişi gözaltında!

C31K adlı sosyal medya platformunda çocuk istismarı, tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle Ankara merkezli 14 ilde eşzamanlı operasyon yapıldı. 30 şüpheli yakalanırken, soruşturma devam ediyor.

Telegram ve Discord isimli sosyal iletişim servislerinde yer alan 'C31K' platformunda, başta 18 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel istismar ve tehdit içerikli paylaşımlar olmak üzere;

hayvanlara işkence görüntüleri, milli ve dini değerlere hakaret paylaşımları, deprem, yangın gibi doğal afetlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik alaycı ifadeler, yine kamuoyunun gündeminde olan bazı olaylarda mağdur aileleri hedef alan taciz ve tehdit paylaşımları, şehit aileleri ve yakınlarına yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından '7545 sayılı siber güvenlik kanununa muhalefet', 'Bilişim sistemi girme, sistemi engelleme bozma, verileri yok etme ve değiştirme', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme ya da ele geçirme', 'Suçu ve suçluyu övme', 'Terör örgütleri ve organize suç örgütlerinin propagandasını yapma' suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

Konu ile ilgili teknik analizler ve incelemeler sonucunda 84 sosyal medya hesabından 17'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 40 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 2'sinin yurt dışında bulunduğu belirlenirken, tespit edilen 38 şüpheliye yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Ankara merkezli 14 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 30 kişi yakalandı.
Soruşturma sürüyor.

