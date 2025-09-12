İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
Yerel Haberler

Antalya'da toplu taşıma, okul servis ve kreş ücretlerine zam geldi

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde toplu taşıma ücretlerinde tam bilet 27 TL'den yüzde 29,63 artışla 35 TL'ye çıkarıldı. Merkez ilçelerde kreş ücreti 10 bin TL, diğer ilçelerde 7 bin TL olarak belirlenirken, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine aylık bin 625 TL destek verilmesi de kabul edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2025 17:45, Son Güncelleme : 12 Eylül 2025 17:45
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı devam toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir başkanlık etti. Toplantıda, kentteki vatandaşları doğrudan ilgilendiren üç önemli karar alındı. Ulaşımda zam kararı çıkarken, kreş ve yurt ücretleri güncellendi, üniversite öğrencilerine eğitim desteği kabul edildi.

Esnaf odalarının talebi doğrultusunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu raporuna göre, daha önce 27 TL olan şehir içi toplu taşımada tam ücret yüzde 29,63 ile 35 TL, indirimli 33 TL, öğrenci 15 TL, kredi kartı 41 TL, kullan-at kart 38 TL, aktarma ise 7,5 TL oldu. Yeni tarifenin önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Okul servis ücreti 2 bin 700 TL'den başlıyor

Okul servis ücretleri de yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde yeniden belirlendi. Devlet okullarında servis ücretleri yüzde 20-25 oranında arttı. Buna göre 0-3 kilometrede 2 bin 700 TL, 3-6 kilometrede 2 bin 800 TL, 6-9 kilometrede 2 bin 900 TL, 9-13 kilometrede 3 bin TL, 13 kilometre ve üzeri mesafelerde her kilometre için günlük 21 TL ilave ücret alınacak. Özel okullarda ise 0-3 kilometrede 3 bin 800 TL, 3-6 kilometrede 3 bin 900 TL, 6-9 kilometrede 4 bin TL, 9-12 kilometrede 4 bin 300 TL, 12-15 kilometrede 4 bin 500 TL olurken, 15 kilometre ve üzeri mesafelerde her kilometre için günlük 23 TL eklenecek

Öğrenci Yurdu'nun aylık ücreti ise 2 bin TL olarak belirlendi

Mecliste görüşülen 9. madde kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kreş ve gündüz bakımevlerinin 2026 yılı ücretleri belirlendi. Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda, "Sayıştay Denetçilerince Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 1 sayılı Tebliğ'e atıfta bulunularak kreş ve gündüz bakımevi gelirlerinin giderlerinin altında kaldığı bahisle" ücretlerde güncelleme yapılması gerektiği vurgulandı. Buna göre 1 Eylül 2025 - 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında merkez ilçelerde (Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Döşemealtı, Aksu) kreş ücreti KDV dahil 10 bin TL, diğer ilçelerde (Gazipaşa, Alanya, Serik, Akseki, İbradı, Gündoğmuş, Manavgat, Kaş, Demre, Kumluca, Finike, Korkuteli, Elmalı) 7 bin TL oldu. Büyükşehir Belediyesi Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'nun aylık ücreti ise 2 bin TL olarak belirlendi.

Bir diğer kararla, Antalya'da ikamet eden ve üniversitelerde aktif kaydı bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilere, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında sekiz ay süreyle aylık bin 625 TL eğitim desteği verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

