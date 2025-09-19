Araç park kavgasında baba öldü, kızı yaralandı: 1 tutuklama

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde Hasan Akgün (39) ile komşusu D.Ç. (35) arasında araç park etme nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda D.Ç'nin tabancayla ateş açması sonucu Hasan Akgün ve kızı A. Akgün (17) yaralandı.

Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Hasan Akgün, özel araçla kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli D.Ç'yi gözaltına aldı.

Ekipler, girişleri zırhlı polis araçlarıyla kapatılan sokakta ve bazı park halindeki araçlarda delil topladı.

Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan A. Akgün ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.